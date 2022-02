Voleibol Masters rinde homenaje a Jairo Mavárez en San Francisco: Forjador de talentos deportivos

febrero 26, 2022 - 6:28 pm

Este sábado 26 y domingo 27 de febrero, se estará disputando en el municipio San Francisco el torneo de voleibol organizado en honor al ex jugador y entrenador zuliano, Jairo “El Zurdo” Mavarez, una de las máximas figuras en la historia de este deporte en nuestro país.

La competición se lleva a cabo en el Gimnasio Sierra Maestra, de la parroquia Francisco Ochoa, municipio San Francisco, y serán ocho los equipos participantes de la categoría Máster D: Fundavozu, Santa Bárbara, Raptor, Nodo-Sur, San Francisco, Abogados, Cabimas y Fundavol.

Jairo Mavarez nació en Maracaibo un 3 de marzo de 1951. Además de haber pertenecido a la Selección Nacional de Voleibol, ha sido entrenador y formador de grandes voleibolistas que han representado al estado Zulia y Venezuela en las competencias más importantes de este deporte.

“Le he dedicado 30 años de mi vida al voleibol, dos generaciones pasaron por mis manos. En los años 80 llegué a Sierra Maestra y empecé desde cero. Mi objetivo no era solo desarrollar las habilidades técnicas y tácticas de los jugadores, si no también trabajar para que se convirtieran en buenos ciudadanos” expresó Mavarez.

Por su parte, el organizador del evento, José Israel González, aseguró que “Él está enfocado en que las personas aprendan a jugar y aprendan a vivir. Este homenaje es para resaltar valores como la disciplina, la responsabilidad y el respeto. Todos esos valores están resumidos en Jairo Mavarez”.

