Una relectura poética sobre el Año Nuevo Chino y el Tigre de Agua

febrero 1, 2022 - 8:02 pm

Nuestro especial colaborador en la fuente de cultura, Alexis Blanco, nos ha enviado esta singular lectura poética, desde la literatura y el cine, del Año Nuevo Chino, o Fiesta de la Primavera, que inicia hoy, primero de febrero, con el Tigre de agua como símbolo clave.

TIGRE BLANCO…La película quiere hablar acerca de el fin de todos los miedos. Y ese nunca sería el título, por Dios. Sería como un ejercicio imaginario en una ciudad para nada imaginaria en la que, por todos los cielos, tenemos que intervenir para conservarla íntegra y bella. También querrá ser ese tratado del optimismo y la esperanza, del bienestar común que, de alguna manera absolutamente quimérica, indicará que, tras el cambio de estación, en el horóscopo chino, cual I Ching prodigioso comenzará a rodarse el filme de nuestras buenaventuras.

Donde cesará toda esta oda al suplicio y comenzarán a florecer los jardines de la reconstrucción del escenario nacional que, en principio, mientras los créditos transcurren, aparecerá muy en ruinas, maderamen apolillado y ese clima de devastación que hace que uno quiera levantarse y no querer seguir mirando. Sólo que sabes que tienes que verla. Una película real-maravillosa (y jaiba) repleta de hexagramas, de poemas, de secretos silogismos, de imágenes en cascada, vengan conmigo por esta galería infinita. Es la Fiesta de la Primavera pero ese tampooco, muchisimo menos, será el título de la peli…

Leonardo de Pisa, el constante matemático, sube con gracia las escalinatas, ya no de la ciudad de la Torre Inclinada sino aquí mismito, en Santa Lucía, presto a visitar Casa Günther, donde ha soñado que rondará entre telas el advenimiento del Año Nuevo Chino, con ese portentoso animal como símbolo.

Febrero trae su fiesta de primavera y he sentido esta necesidad inmanejable de sentarme a escribir, aquí mismo, en Noticia Al Día, este sigiloso andar de palabras que van rayando una piel blanquísima de origen, esa felina pieza de adagios y pandemoniums, culminada en sendos colmillos que el genio matemático indaga con concisión de estrella interminable. Durante la escena ha de pasar ese muchacho alucinado ataviado como Arlechino (representado por un joven actor que representa a un muy muchacho William Blake) , concitando, digo, recitando: » El tigre… ¡Tigre! ¡Tigre!, fuego que ardes / En los bosques de la noche, /¿Qué mano inmortal, qué ojo /Pudo idear tu terrible simetría? …¿En qué distantes abismos, en qué cielos,/Ardió el fuego de tus ojos?/ ¿Con qué alas osó elevarse?/¿Y que mano osó tomar ese fuego?…¿Y que hombro y qué arte,/podrían retorcer la nervadura de tu corazón / Y cuando tu corazón comenzó a latir/ ¿Qué formidable mano, qué formidables pies?…¿Qué martillo, qué cadena?/¿En qué horno se forjó tu cerebro?/¿En qué yunque? ¿Qué osadas garras/ciñeron su terror mortal?…Cuando las estrellas arrojaron sus lanzas,/Y bañaron los cielos con sús lágrimas,/ ¿Sonrió al contemplar su obra?/¿Quien hizo al cordero fue quien te hizo?…¡Tigre! ¡Tigre! luz llameante / En los bosques de la noche, / ¿Qué ojo o mano inmortal / Osó idear tu terrible simetría?…» Termina. Ovación cerrada. La cosa marcha muy bien por acá adentro, en este corazón de buhonero cósmico, repartiendo y repartiéndome, «toma, toma, toma…ten y hazme el favor de recibirme estas preciosas actas de fe. Por favor, por amor de Dios, recíbemelas. Está lloviendo muy ácido por allá afuera y todas las águilas liberadas envidian ahora aquellos cielos por donde solían construirse infinitos nidos.

Entonces, como les decía de la peli, Fibonacci se da una vuelta por el barrio El Empedrao, acompañado por Günther y mí, of course, total, fui yo quien lo convidó a tomar con nosotros esa botella de vino que trajo desde La Toscana, junto con esos botines invisibles que él mismo mandó a hacer a mano en Florencia, en esa zapatería antigua donde Daniel Day-Lewis acudió para hacerse leyenda, cuando se refugió en el taller de Stefano Bemer, maestro zapatero, para materializar una vieja pasión: la elaboración de calzado de calidad.

Fibonacci está feliz y gozando una bola escuchando a Günther cuando le cuenta chistes sobre tigres y afines. E intenta, entre carcajadas mudas, digamos que en honor a John Cage, que por acá llaman «Tigre» a todo trabajito extraprofesional, una formulita por desgracia muy en boga dada la crisis, de vender tu talento en rápidos gags, pésimamente pagados en la mayoría de los casos, pero muy muy codiciados, al anochecer o al alba de las necesidades domésticas. Tigre es «¡Verga, Diosito, ayudáme!» y toda esa invocación del éxito total en la consecución del «con qué desayunar, cenar o almorzar», todas juntas, o una sola, como dice el famoso esquema del italiano fantasmoso que se hizo famoso cuando, en 1202, publicó Liber Abaci: «cada número es la suma de los dos anteriores. La secuencia comúnmente comienza desde 0 y 1, aunque algunos autores omiten los términos iniciales y comienzan la secuencia desde 1 y 1 o desde 1 y 2..». Un ángel desnuda su cerebro…

Pasa una juchacha tan bonita y Fibonacci queda extasiado, sin números de defensa, ante esa iluminación y es ahí cuando Günther abre ese libro de Pablo Neruda y me lo extiende, para que yo, junto con vos también, lector involucrado en esta peli, leamos: «Soy el tigre. / Te acecho entre las hojas / anchas como lingotes/ de mineral mojado….El río blanco crece/ bajo la niebla. Llegas…Desnuda te sumerges./Espero…Entonces en un salto/ de fuego, sangre, dientes,/de un zarpazo derribo/tu pecho, tus caderas… Bebo tu sangre, rompo/ tus miembros uno a uno…Y me quedo velando/por años en la selva/tus huesos, tu ceniza,/inmóvil, lejos/del odio y de la cólera,/desarmado en tu muerte,/cruzado por las lianas,/inmóvil, lejos/del odio y de la cólera,/desarmado en tu muerte,/cruzado por las lianas,/inmóvil en la lluvia,/centinela implacable/de mi amor asesino.».

Con que de esto se trata? De episodios irredentos de amor por la secuencia del pensamiento y la imaginación. Como un ajedrez muy muy físico, vértigo y paranoia, en donde no queda otro remedio sino llamar al «Simón Carbajal», de quien alguna vez vino a hablarnos el propio Jorge Luis Borges, instantes antes de que el poeta marchara junto con su séquito a una coleada de toros…

Esto último nos ha desconcertado porque, más allá de la fantasía, uno querrá siempre abrevar en las agudezas del autor argentino. Porque era el año de 1982, el nueve de febrero, cuando quien escribe, jodido aspirante de actor, con 25 años y una montaña de grillos en la cabeza, escuchaba a Borges responder la entrevista de Carlos Ímber y Sofía Rangel (jejeje, soy un bolsa jodedor), en Venevisión: «Yo creo que deberíamos cumplir con el antiguo sueño de los estoicos, ser cosmopolitas, ser ciudadanos del mundo; pero por ahora debemos resignarnos al Estado, y a los Estados, porque no estamos educados para otra cosa, pero quizás dentro de 500 o 400 años merezcamos ser ciudadanos del mundo. Por ahora estamos divididos y vivimos de un modo peligroso, la política…». Tiresias es también Pierre Menard.

Este Año Nuevo Chino –susurra Fibonacci mientras nos pasa la botellita de los sueños– tendrá que ser muy muy muy bueno para todos ustedes. Y bebemos los tres, recién enterados que la muchacha está cumpliendo algunos años, por lo que el italiano, interpretado en la peli por el maestro Juan Carlos Gené, inicia ese camino hacia el sentir del poeta erudito suyo, paisano suyo: «En los campos de antelo, hacia el noventa/mi padre lo trató. Quizá cambiaron/unas parcas palabras olvidadas./No recordaba de él sino una cosa:/el dorso de la oscura mano izquierda/ cruzado de zarpazos. En la estancia/cada uno cumplía su destino:/éste era domador, tropero el otro,/aquél tiraba como nadie el lazo/y simón carvajal era el tigrero./Si un tigre depredaba las majadas/o lo oían bramar en la tiniebla,/carvajal lo rastreaba por el monte./Iba con el cuchillo y con los perros./Al fin daba con él en la espesura./Azuzaba a los perros. La amarilla/fiera se abalanzaba sobre el hombre/que agitaba en el brazo izquierdo el poncho,/que era escudo y señuelo. El blanco vientre/quedaba expuesto. El animal sentía/que el acero le entraba hasta la muerte./El duelo era fatal y era infinito./Siempre estaba matando al mismo tigre/inmortal. No te asombre demasiado/su destino. Es el tuyo y es el mío,/salvo que nuestro tigre tiene formas/que cambian sin parar. Se llama el odio,/el amor, el azar, cada momento…». Todo esto ha resonado como gran asunto del cielo, mientras, de fondo, se escuchaban las notas de Pink Floyd y su «Gran concierto en el cielo», que he traducido de forma arbitraria y libérrima como «Garra del tigre en el cielo». ¿Quieren hacerse un favor?: leanla mientras escuchan sus propias voces, tan conspicuas….

Si me están siguiendo, cierto, esa canción no se llama así y eso importa un bledo cuando Clare Terry se retuerce, gritando, poseída e iluminada de amor: «Y no tengo miedo de morir, cualquier momento esta bien, no me importa. ¿Por qué debería tener miedo de morir?, no hay razón para ello, tienes que irte en algún momento.».

Iluminaciones desde El Tigre, este vasto tema que ahora nos concierne. Escuchar esas paredes del barrio antiguo han habilitado el deseo de compartir un nuevo trago. Durante un rato largo, Leonardo de Pisa, Fibonacci, expande sus arrullos simbólicos y dibuja en una pared blanca algunas palabras que parecen moverse, se mueven sí, hasta que él termina su liturgia y nos inquiere: Tienen que leer mucho, todos los días, al grande mexicano, Octavio Paz. Él también es del signo Tigre, pero no de agua, sino de madera, aunque posee los mismos rasgos: «suelen ser fuertes de carácter, de decisiones firmes e independientes. Suelen afrontar las dificultades de buena manera y esforzarse al máximo para conseguir lo que quieren..».

Nada más difícil que conseguir un buen poema, dice Günther, muerto de la risa. Es cuando decidimos continuar con nuestra película. Una muchacha, vestida de piel de alas de mariposa, sube al humilde escenario de cemento que hay en las escalinatas del barrio plegado a la virgen de los ojitos milagreros. Milagro y birlibirloque juntos, el espacio escondido está repleto de luciteños felices, admirados de la querubina que pide silencio y se presenta: «Buenas noches…Mi nombre es Ofelia Soto y he venido a recitarles este poema de mi querido paisano, Premio Nobel de Literatura en 1990. Y dice….»

Y la cámara va tomando como en paneo en primerísimo plano la mirada de los lugareños, dirigidos hacia la estrellada bóveda celeste, sube con esas líneas expectantes y va haciéndose cenital in extremis, sin soltar del cuadro el espacio urbano, digo, la plazoleta, el atrio y el templo, las líneas de casas bajando hacia lo de doña Clemencia Labin, artista que, en aquel mismo instante, va iniciando su ascenso a los cielos de Remedios la Bella, como en una sagrada abducción, ni tan extraterrestre, porque la imagen, el encuadre, deben parecer absolutamente verosímiles, pero sin obviar ese toque de guiño cómplice, de solemnidad artificiosa, la paradoja, el intenso gen de la perpejidad que buscan con denuedo los robóticos robotistas de Musk y Tesla.

Volvemos al rostro de la niña Ofelia cuando, con sonidos de Génesis tocando fragmentos de su álbum El Cordero se acuesta en Broadway. Inicia la niña su declamación a modo de proclama sagrada: «Piedra de Toque: Aparece /ayúdame a existir/ayúdate a existir/oh inexistente por la que existo/oh presentida que me presiente/soñada que me sueña/aparecida desvanecida/en vuela adviene despierta/rompe diques avanza/maleza de blancuras/marea de armas blancas/mar sin brida galopando en la noche/estrella en pie/esplendor que te clavas en el pecho/(canta herida ciérrate boca)/aparece/hoja en blanco tatuada de otoño/bello astro de pausados movimientos de tigre/perezoso relámpago/águila fija parpadeante/cae pluma flecha engalanada cae/da al fin la hora del encuentro/reloj de sangre/piedra de toque de esta vida».

Y mientras ha ido leyendo, la Niña Ofelia se ha ido elevando también, cual Remedios la Bella, que cuando termina de leer a su paisano, decide hacer al espéctador un guiño tierno y su mirada va perfilando las riberas lacustres, y se va alejando, rumbo al centro del territorio de Canoabo, el de los comedores de serpientes que el poeta Vicente Gerbasi ha perfilado en su Canto XIV: «Áspero cuero de tigre,/estrellada lentitud de arqueado lomo,/fuerte cabeza insomne,/dientes detenidos en la sombra./El viento vegetal lame las peñas,/húmedas lumbres vagan por el río,/y tensos pasos hunden/las flores de la noche en la memoria.».

Desde las cumbres, un grupo de hermosos seres prodigiosos, mitad humanos mitad criaturas fantásticas y aladas, aguardan la llegada de la joven comediante. Es el turno de un asombro nuevo y así vemos al actor que hace (igualito) a don Homero Montes Núñez, quien a su vez hace del poeta Juan Gelman increpando, con su poema, Qué hicieron:

«Qué hicieron de aquel día lleno de tigres suaves/como tu piel o nidos locos/donde temblaban tus telitas/dando a entender otra canción no ésta/llena de hojas de sal/

ojos de sol te habían crecido/en tus pies empezaban las piernas de la luz/y nadie recibía cartitas de la nada/qué hicieron de aquel tigre/lleno de díassuavidadesvos (sic)/como los árboles que dibujabas/para dar sombra en medio de la noche/contra este fuego que crepita/triste en el ojo de pensar».

Corresponde al poeta Catire Enrique Hernández D´Jesús (IG: @hernandezdjesus TW: @UnionEnrique) aparecer en el filme, (derechos reservados, whisky, bacalao y salmón en una mesa dispuesta como desde una pintura del maese Ángel Peña). Luego la cámara acompaña la voz ensorbecida de El Catire, leyando las maravillas de su libro, El Tigre Invisible, número 527 de su saga de amor, Unión Libre: «Por tratar de andar con/ el Tigre Invisible/ olvidé la jaula de los loros/ la arquitectura de sus saltos/ Arropé las puertas de las viejas/ casas/ Un loro teje la sombra callejera/ No es simplemente el desvarío/ De un lado/ oculté mis antepasados/ escribientes de sentencias en/ el mármol/ Y del otro lado/ a los dibujantes en la almendra del/ árbol de los deseos».

¿El título de la peli? …Fibonacci corrió tras el guiño de la muchacha de Acuario y ella le dibujó en el piso, con tiza, una ecuación que lo dejó en el sitio, pensando. Se trataba de la famosa ecuación del británico Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984). Algo así como que. de acuerdo con el estudio Hydrogenic Solutions of Dirac’s Equation, la fórmula del amor: (∂ + m) ψ = 0 define que «si dos sistemas interaccionan entre ellos durante cierto periodo de tiempo y después se separan, podemos describirlos como dos sistemas distintos, pero de forma sutil se convierten en un sistema único». «Lo que le ocurre a uno sigue afectando al otro, incluso a distancia de kilómetros o años luz”.

Tigre Blanco amarra por ahora mis canas creativas y va metiendo en un mismo saco ese montón de imágenes de amor que siempre he querido compartir. Un sueño procedente de otro sueño que nace de otro y así, tremendos racimos de sueños, digo, de dudas que se expanden instintivas y capciosas por el espectro de tus propios pensamientos. Como avizorar que el verbo concitar siempre será una extensa historia desplegada ante vos, cual película interactiva (ahora mismo deberíamos estar escuchando esto: #GilbertoGil #ConcertodeCordaseMáquinasdeRitmo #ShowCompleto Gilberto Gil | Concerto de Cordas & Máquinas de Ritmo.

Y mientras continúa sonando esta música tan hermosa, otro actor muy chino, José Molero, supongan, quizás convertido en Yi Jing, leyendo, del Arte de I Ching , esta «Hipótesis sobre la imagen de un libro antiguo que se refiere al Tigre y al hexagrama 49, La Revolución»

«El pronóstico es crudo, pero acaso podría ser de otra manera, dadas las circunstancias antiguas y de ahora?! ¿Será esta ilustración china un pronóstico para el año 2022? ¿Un año del Tigre de Agua, que no se repite desde hace 60 años? El diagnóstico, es simple y suficientemente veraz, representa una energía violenta que propulsa la transformación por la confrontación, a través de los animales y el hexagrama 49, del I Ching, La revolución. La revolución es esa monumental pizca de locura que se hace aparente triturando vidas y cuerpos, la chispa que hace acelerar los cambios. La revolución trastorna el espíritu de las familias. La espiritualidad esencial que arma y da sentido a la armonía más celestial, recibirá un nuevo golpe minando sus fundamentos ya gravemente velados por los conflictos. El problema existencial de la humanidad se compenetra con la persona y su cuerpo. La pulsión de la detestación, lo quiere cambiar todo, el nombre, el lugar y su tiempo específico a la geografía, el género, el sexo -hasta la mutilación-. La revolución, cambia el ritmo, penetra la sangre y ataca la substancia. A pesar de que somos lúcidos y estamos buscando reunirnos colectivamente, pareciera que este año marcará una zozobra en la solidaridad que es tan reparadora y exultante. Sin embargo, nos queda el I Ching, que acompaña la convulsión del cambio planetario y descodifica el Inconsciente. Sus hexagramas son diferentes en que pasan protegidos a través de la revolución, y abren un camino tan profundo como personal. Feliz Año, comienza el 1 de febrero 2022…!

Salud…!!!

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Alexis Blanco