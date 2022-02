Una colosal ola destrozó el vidrio de un ferri en Alemania y mojó a los pasajeros (+Video)

febrero 21, 2022 - 8:25 am

La fuerza de la naturaleza es capaz de destruir todo lo que tiene a su paso. Esta vez fue el turno de Alemania de experimentar la magnitud de esta fuerza.

En la grabación, que rápidamente se hizo viral, se puede observar con claridad el impacto de una gigante ola que destruye por completo el parabrisas de una embarcación. Se trata del ferri Tollerort, y en ese desafortunado momento hacía la ruta Hamburgo y Finkenwerder por el río Elba.

En las imágenes se ve cómo los pasajeros sentados en la parte delantera del ferri reciben el impacto directo de la ola, mientras que otros huyen despavoridos hacia otras partes de la embarcación. De acuerdo con los medios locales, ninguno sufrió heridas graves.

La tormenta Ylenia está azotando Europa con vientos de hasta 150 km/h. Hasta la fecha, al menos cuatro personas han fallecido, dos de ellas en Alemania. Ylenia ha causado retrasos generalizados en el tráfico ferroviario y aéreo en distintos países del continente.

There's a storm in Hamburg and some of the images are terrifying. Imagine being on this ferrypic.twitter.com/fF0iqxpyXH

— Marcel Dirsus (@marceldirsus) February 17, 2022