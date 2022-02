¡Una barbaridad!: El lomito en casi 8 $

febrero 5, 2022 - 6:44 pm

El lomito incomprable. Durante un recorrido por algunos establecimientos comerciales de Maracaibo, se pudo constatar los precios de la carne, los cuales, aunque estan dolarizados, no dejan de subir.

Los usuarios se ven limitados, por ciertos momentos, a consumir alimentos que come una sociedad normal. Sin importar estrato económico. Como era antes. Es decir, si hace unos meses, el marabino comía bistec, hoy, posiblemente, no pueda darse ese gusto porque el presupuesto no le alcanza, debido a que tiene que cubrir otras necesidades primordiales.

NAD constató algunos precios de los productos cárnicos: Lomito entre 7 y 8 dólares; lomo de aguja entre 6 y 6.5 dólares; bistec entre 4.5 y 5 dólares, igual la molida y de guidar…

El trabajador que menos gana, posiblemente devengue unos 40 dólares al mes ¿Puede este señor o señora llevar carne a su casa para el mes?

Así como la carne, los precios de otros productos impiden que los alimentos primordiales lleguen a la mesa de la mayoría.

Noticia al Día