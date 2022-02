Un «hacker» estadounidense dejó sin internet a toda Corea del Norte

febrero 4, 2022 - 4:32 pm

El pirata informático asegura que gran parte del ‘software’ utilizado por el Gobierno norcoreano «está extremadamente desactualizado», lo que lo convierte en un objetivo fácil de atacar.

Durante las últimas dos semanas de enero, Corea del Norte tuvo que lidiar con serios problemas de conectividad, pues prácticamente todos sus sitios web dejaron de funcionar.

Según un reporte de Wired, el responsable del incidente habría sido una sola persona, un ‘hacker’ estadounidense conocido como ‘P4x’, quien supuestamente tumbó las conexiones como represalia porque él mismo fue atacado por algunos de los ‘hackers’ del país asiático.

«Fue el trabajo de un hombre estadounidense con una camiseta, pantalones de pijama y pantuflas, sentado en su sala de estar noche tras noche, viendo películas de ‘Alien’ y comiendo bocadillos de maíz picante», señalan en el artículo, indicando que el pirata informático periódicamente verificaba «el progreso de los programas que estaba ejecutando para interrumpir el internet de todo un país».

Los ‘roces’ entre ‘P4x’ y Corea del Norte habrían comenzado hace varios meses, cuando el ‘hacker’ se convirtió en una de las víctimas de una campaña de piratería dirigida a investigadores de seguridad occidentales con el aparente objetivo de robar sus herramientas de ciberdelincuencia y detalles sobre las vulnerabilidades de ‘software’.

Según un informe del Threat Analysis Group (TAG) de Google, el origen de dicha campaña, al parecer, era una entidad «respaldada por el Gobierno con sede en Corea del Norte».

Por su parte, ‘P4x’ dijo haberse sentido «profundamente desconcertado» ante este ataque y por el hecho de que el Gobierno de EE.UU. no respondió de forma contundente, así que decidió tomar cartas en el asunto por su propia cuenta.

«Sentí que era lo correcto», declaró el ‘hacker’, al explicar que gran parte del ‘software’ utilizado por el Gobierno de Corea del Norte «está extremadamente desactualizado», lo que lo convierte en un objetivo fácil de atacar.

Mensaje doble

Así, ‘P4x’ explotó una serie de vulnerabilidades y rastreó varios de los servidores centrales y ‘routers’ del país asiático a través de ataques de «denegación de servicio», tras lo que logró derribar la mayoría de los sitios web que operan en esa nación.

El pirata informático asegura que sus esfuerzos «hacktivistas» están destinados a enviar un mensaje no solo al Gobierno norcoreano, sino también al estadounidense, como un intento de llamar la atención sobre lo que él ve como una falta de respuesta de Washington a los ataques del país asiático.

«Si nadie me va a ayudar, me ayudaré a mí mismo», concluye ‘P4x’.

yes this is a scarily accurate description of me but I did not do this

“It was the work of one US man in a T-shirt, pyjama pants and slippers, sitting in his living room night after night, watching Alien movies, drinking beer & eating spicy corn snacks."https://t.co/EzxGsJ9zAD

— Adrian McKinty (@adrianmckinty) February 4, 2022