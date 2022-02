Un 23 de febrero nacieron: César Ritz, padre de la hotelería moderna, Linda Cristal, la bella de El Gran Chaparral, Dakota Fanning, prodigio del cine y Peter Henry Fonda

febrero 23, 2022 - 12:06 am

César Ritz

César Edu (Niederwald, Suiza, 23 de febrero de 1850 – Küssnacht, cerca de Lucerna, Suiza, 24 de octubre de 1918) fue un hotelero suizo, considerado el padre de la hoteleria moderna, concibió, organizó y dirigió los hoteles de lujo del llamado Ancien Régime turístico, que estuvo en vigor hasta 1914. Durante el último tercio del siglo XIX y hasta el comienzos del siglo XX puede decirse que fue el animador de la vida elegante de la que fue de alguna forma el maestro de ceremonias, una actividad absolutamente personal por su parte, ya que allí donde él estuviese atraía la presencia de reyes, magnates y figuras mundiales.

Décimo noveno de una familia de ganaderos, se traslada en 1867 a París, donde trabaja en el hotel de la Fidelité, después en un bar y más tarde en un restaurante de precio fijo.

Hacia 1870, en la víspera de la guerra franco-prusiana, entra en la Casa Voisin, donde aprendió a servir y a conocer a la gran clientela internacional: el príncipe de Gales, el conde Nigra, Sarah Bernhardt, las vedettes del teatro y de la vida alegre, porque las mujeres elegantes no iban a los restaurantes.

En 1872, pasa a trabajar en el Splendide parisino, y luego, en Viena, al restaurante de los Tres Hermanos Provenzales y de allí al Gran Hotel de Niza, donde llegó a ser el encargado del restaurante.

En 1874 ya es maître d’hotel del Righi-Kulm y conoce al hotelero suizo Pfyffer d’Altishofen, fundador del Gran Hotel Nacional de Lucerna, llegando a ser gerente de su establecimiento.

Es el primero en instalar cuartos de baño en las habitaciones y establece un sistema personalizado de atención al cliente de forma especial. Siendo el principio de su meteórica carrera en la industria hotelera, que renueva totalmente.

Después de abandonar el Nacional de Lucerna, pasa sucesivamente al Roches-Noires de Trouville, al Grand Hotel de Baden-Baden, al Frankfurter-Hof, a las Termas de Salsomaggiore, a la Villa-Hygeia de Palermo, al August-Victoria de Wiesbaden, al Iles-Britaniques de Menton y, finalmente, al Hotel Savoy de Londres.

Invitado por el propietario a dirigir el restaurante, Ritz llega a ser director del hotel en 1889, puesto en el que permaneció hasta 1898. Por su iniciativa se construyeron los hoteles Carlton de Londres y Ritz de París con capitales ingleses. Como culminación de su extraordinaria carrera, se construyen bajo su dirección Hoteles Ritz por todas partes, en Madrid, El Cairo, Johannesburgo.

Viajo a Alemania en 1899 y empezó con su profesión de hoteleria.

La importancia de Ritz radica en la introducción de un nuevo concepto de hotel como establecimientos de servicio completo y personalizado, fijando los mínimos del alojamiento correcto en términos domésticos: habitaciones de espacio suficiente y decoración cuidada y lujosa -cortinajes, alfombras, polveras y tocadores provistos de jofaina y depósito de agua-, generaliza el cuarto de baño moderno en cada habitación, utiliza la iluminación indirecta y suprime los papeles pintados para reemplazarlos por pintura; introduce la atención directa al cliente (servicio de habitaciones) centralizado en la recepción.

La importancia que da a la cocina y a la calidad de los vinos le llevan a eliminar los antiguos comedores de huéspedes, que se convierten en refinados restaurantes, con mesas reducidas para pocos comensales (su asociación con el gran cocinero Auguste Escoffier fue famosa); establece una diferenciación jerárquica en el personal de servicio por medio de uniformes y graduaciones, desde el camarero hasta el maître.

Linda Cristal

Linda Cristal (Rosario, 23 de febrero de 1934)es una actriz argentino-estadounidense. Actualmente está retirada.

Su nombre de nacimiento es Marta Victoria Moya. Su padre, Antonio Moya, era un editor de revistas italiano, y su madre era francesa, de apellido Bourgés.Todavía no iba a la escuela (que en Argentina en esa época empezaba a los seis años) cuando sus padres huyeron con ella a Montevideo (Uruguay). Siendo una niña inició estudios de actuación y piano. En 1947 ―cuando tenía 13 años― los tres tuvieron un gravísimo accidente de tránsito, y ella fue la única sobreviviente.En su momento se consideró que el accidente había sido un pacto de suicidio, aunque la actriz ha declarado que su madre era diabética y posiblemente sufrió un desmayo debido a la caída de la glucosa en la sangre.Ese mismo año se casó con el actor Tito Gómez. Viajaron a México, pero dos semanas después de llegar se separaron y Linda Cristal hizo anular el matrimonio.

Desde los 16 años de edad hizo pequeños papeles en películas mexicanas. En la época en que filmó la película de terror La bestia magnífica (1953) su productor Raúl de Anda le inventó el seudónimo Linda Cristal. «Linda, que significa ‘hermosa’, y Cristal, porque su piel es tan perfecta como el cristal».

Debutó en Hollywood a mediados de los años cincuenta. Al principio no hablaba una palabra de inglés. Con sus padres había aprendido a hablar perfectamente el español, el italiano y el francés.7 Su primer papel en inglés fue en la película del oeste Comanche (1956), dirigida por George Sherman y protagonizada por Dana Andrews, donde representó a Margarita.

En marzo de 1958 conoció al petrolero e industrial Robert W. Bob Champion, cuando ambos viajaron desde California a La Habana, invitados por Conrad Hilton a la inauguración de su hotel en la capital cubana (la apertura fue el 19 de marzo de 1958).La actriz Ann Miller los presentó cuando el avión ya estaba descendiendo. Fue un amor a primera vista. Champion era medio hermano del bailarín y actor Gower Champion, aunque ya no estaban en contacto. Champion vivía regularmente en Caracas (Venezuela).El 24 de abril de 1958, Linda Cristal se casó en secreto con Bob Champion en Pomona (California). Un juez de paz llevó a cabo la ceremonia. Ella tenía 23 años, él 34.

El 6 de mayo de 1958, Linda Cristal anunció en Hollywood su «compromiso» con Champion, y dice que todavía no habían fijado una fecha definitiva para la boda, pero que no sería antes de julio. Cuando Cristal terminó su siguiente película, The Hell Bent Kid, recién entonces tuvieron una verdadera luna de miel, en Acapulco (México). La piedra de su anillo de compromiso era un diamante amarillo de 10,5 quilates (con un diámetro de 14 mm). A finales de mayo de 1958 el columnista Earl Wilson informó que ella y Champion en realidad se habían casado en Colton (California) el 24 de abril.

En marzo de 1959, ella y Champion se separaron después de 11 meses. Ella adujo que las causas de la ruptura eran su carrera en Hollywood y el trabajo de él en Venezuela, que los mantenía separados. En abril de 1959, Cristal asistió al estreno de la película El diario de Ana Frank con el director Hugo Fregonese, el exesposo de Faith Domergue.En octubre de 1959, los amigos de Cristal predijeron que tan pronto como Cristal se divorciara de Champion definitivamente ella se casaría con el músico Buddy Bregman, que casi se había casado con Anna Maria Alberghetti. El 9 de diciembre de 1959 se divorciaron en Santa Mónica (California) después de menos de un año de matrimonio. Ella denunció «crueldad mental», y él no la refutó.

Tuvo romances con John Saxon, Cary Grant, Rock Hudson. y Adam West ―el protagonista de la serie televisiva Batman―, con quien en enero de 1968 viajó a Uruguay al Festival de Cine de Punta del Este.Referencia Revista Raiolandia Número 2063 del 26 de enero de 1968. En ningún momento la nota referida al Festival de Mar del Plata de 1960 nombran ni a Linda Cristal ni a Adam West.A fines de 1960 se casó con Yale Wexler. A fines de 1961 se retiró del mundo del espectáculo durante un tiempo para criar a sus dos hijos.

Salió de su retiro cuando se convirtió en el último miembro del reparto que se añadió a la serie de NBC The High Chaparral (1967-1971). David Dortort había audicionando actrices durante tres semanas, buscando una mujer con buena apariencia y una personalidad ardiente que pudiera dar vida a la aristocrática «Victoria Montoya». Casi había perdido la esperanza de encontrar algún día a la actriz adecuada cuando Cristal se enteró de la parte. Su agente pensó que el papel ya había sido elegido, pero ella le pidió que lo comprobara y él descubrió que todavía estaba abierto.

En 1978 escribió una historia semiautobiográfica acerca del abuso infantil.

En 1985 volvió a Argentina para participar en la telenovela Rossé.

Ganó tres premios Golden Globe Awards por El gran chaparral y fue nominada dos veces al Emmy.

Hannah Dakota Fanning, más conocida como Dakota Fanning (Conyers, Georgia, 23 de febrero de 1994), es una actriz y modelo estadounidense.

Es conocida por sus trabajos como actriz infantil en cine y televisión. Fanning se sitúa en el puesto número diez en la lista de VH1 de las «100 mejores estrellas infantiles de todos los tiempos».

Es la hermana mayor de la también actriz Elle Fanning (n. 1998).

Considerada una niña prodigio debido a su gran habilidad y talento en la actuación, desde su niñez ha amasado una fortuna de millones de dólares. Durante el apogeo de su fama, fue consagrada como la quinta actriz infantil de mayor éxito desde Shirley Temple, Macaulay Culkin, Lindsay Lohan y Daniel Radcliffe por los American Film Institute Awards.

Aunque el enfoque de Fanning es la actuación, también hace trabajos relacionados con la moda. Su debut en el modelaje se produjo en 2009 cuando fue portada de diferentes revistas como Elle, Vanity Fair, Cosmopolitan entre otras. También apareció en la semana de la moda de Nueva York en 2014, en la ceremonia de apertura de la Semana de la Moda de Nueva York Primavera/Verano 2015.

Aparte de su carrera como actriz, Fanning también se ha dedicado a la filantropía, en 2009 fue galardonada con el premio Youth Ambassadors (jóvenes Embajadores) por Children’s rights. En 2014 Fanning y Mark Shriver, presidente de Save the Children. La actriz suministró un estimado de $25 millones de dólares para poner en marcha programas de educación para la primera infancia.

Peter Henry Fonda, nacido el 23 de febrero de 1940, en Nueva York, es un actor estadounidense, hijo de Henry Fonda, hermano de Jane Fonda y padre de Bridget Fonda, siendo todos ellos también actores. No sólo ha destacado por sus actuaciones, sino que además ha tenido participación en algunas películas como guionista, productor y director.

Su acceso a la fama se produjo debido a su actuación en el filme Easy Rider, película en la que, además, colaboró en el guion, por lo que fue nominado al Oscar al Mejor Guion, y en la producción.

Wikipedia