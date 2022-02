Ucrania denunciará a Rusia ante la Corte Penal Internacional

febrero 27, 2022 - 8:44 am

Ucrania acudió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Rusia, para que su jurisdicción ordene a Moscú cesar las hostilidades, informó este domingo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

«Rusia tiene que rendir cuentas por manipular la noción de genocidio para justificar una agresión», declaró Volodimir Zelenski en un tuit.

«Pedimos una decisión urgente que ordene a Rusia cesar su actividad militar, y esperamos que las audiencias empiecen la semana que viene», añadió.

La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, la capital holandesa, no tiene mandato para presentar cargos penales contra los líderes rusos que están detrás de la invasión de Ucrania, iniciada la madrugada del jueves.

Pero es el máximo tribunal del mundo para resolver las reclamaciones judiciales entre Estados por supuestas infracciones del derecho internacional. El tribunal es la institución judicial suprema de Naciones Unidas.

El Kremlin ha justificado su operación de «desmilitarización» de Ucrania como un intento de evitar la supuesta persecución de la minoría rusófona del país.

La comunidad internacional ha condenado repetidamente la invasión como una violación flagrante del derecho internacional.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022