Tormenta invernal afecta al noreste de EE.UU. con hielo y fuertes nevadas (+Videos)

febrero 25, 2022 - 4:22 pm

Una tormenta invernal ha estado afectando gran parte de EE.UU. con hielo y fuertes nevadas este viernes 25-F, provocando condiciones difíciles para el transporte a miles de personas, informa el periódico The New York Times.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre posibles temperaturas bajas en el oeste, riesgos de cortes de electricidad y peligrosidad respecto a los viajes debido a la alta acumulación de nieve, previendo las mayores cifras en Pensilvania, Nueva York y gran parte de la zona de Nueva Inglaterra. Los estados afectados han tomado medidas como el cierre de carreteras y escuelas, cancelación de vuelos, y han sugerido a la población que se mantenga alejada de las vías.

Here’s a look at just how poor the visibility is right now. pic.twitter.com/NhVR4zwX3w

— MassDOT Safety (@MassDOTSafety) February 25, 2022