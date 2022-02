Test de MotoGP en Sepang: Bastianini bate el récord de vuelta en la última jornada, afectada por la lluvia

febrero 6, 2022 - 10:27 am

El italiano Enea Bastianini (Ducati-Gresini) logró este domingo el mejor tiempo en los ensayos de pretemporada de MotoGP en Sepang (Malasia), donde la lluvia permitió al campeón del mundo francés Fabio Quartararo (Yamaha) probarse en condiciones climáticas desfavorables.

Bastianini firmó el récord de la pista en Sepang.

Quartararo se hizo con el séptimo tiempo, justo detrás del subcampeón del mundo de 2021 Francesco Bagnaia (Ducati) y justo delante de Marc Márquez (Honda).

