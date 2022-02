Teatro: “La vida es un ponchao”

febrero 20, 2022 - 5:07 pm

El béisbol y la política van de la mano en la obra teatral La vida es un strikeout, este jueves 24, en el Teatro Baralt, a las cuatro de la tarde. Nuestro colaborador especial, Alexis Blanco, quien actúa en la pieza escrita por Milton Quero, ofrece una lectura muy especial de lo que será un evento de alta calidad estética. Francisco Inciarte hizo las fotografías.

BÉISBOL Y TESTOSTERONA… Salmos 22:20-21: “Libra de la espada mi alma, Del poder del perro mi vida…”. Me encantan las estratagemas de los maestros cineastas. Jane Campion, campeona de mis ladridos chuscos, digo, entiéndanme, por amor de Dios, mis perplejidades suscintas, es decir, los felices advenimientos de confesiones y contriciones de artistas superiores que, últimamente, concitan, vía streaming, sus revelaciones en torno a sus más recientes piezas expuestas ante ese público universal que ahora deseo me siga. He visto imágenes de la notable directora conminando a su estrella, Benedict Cumberbatch, a que dosifique el fruncir de su ceño y entonces admiro con encono esa gracia colectiva del arte del actor, tan solitario y tan acompañado, vaya paradoja.

También hablo, por ejemplo, de Peter Jackson, cuando nos inserta entre el pedal de la batería de Ringo, las notas de Lennon, los intereses de Paul y las cavilaciones de Harrison, dentro de ese taller fecundo que siempre fueron Los Beatles(que molleja de documental, Get back).

Luego, otro “making” divino, ese donde Paolo Sorrentino explica porqué contar historias y adorar a Maradona y proferir a Fellini son paredes del mismo sello de amor. Cierto que Fue la mano de Dios es una notable cátedra sobre este asunto de contar historias. Por algo García Márquez se fue a Europa a estudiar cine, no periodismo.

Luego aparece un coño llamado Martin Scorsese, junto con una “ueva”, digo, una jeva bellísima, llamada Fran Lebowitz, intentando explicar la cultura niuyorkina (y verga) a través de sus insondables mitos. También he visto antes ese acto de contrición (el de Al Pacino también encaja, en The Humbling), de Jim Carrey explicando y explicándose en su don de comediante a través de otro genio, Andy Kaufman.

El teatro y el cine son disciplinas hermandadas por una doble dinámica de acción y de reflexión. De ello hablaremos otro día equis.

Hago este prolongado introito para hablar de la obra de teatro en la cual me encuentro inmerso ahora como actor, La vida es un strikeout. La presentaremos el jueves 24, a las cuatro, en el Teatro Baralt. Ahora solo quiero compartir, con quienes quieran y puedan leer, algunas ideas sueltas sobre el quehacer, digo, el método, digo, la manera como uno va tejiendo o configurando estas historias paralelas, nueve escenas y media plenas de compromiso con el buen teatro. No hablo desde la modestia sino desde el oficio ejercido con tenacidad y rigor. Vamos por buen camino. Vayan a ver…

Como les contaba, volveremos a representar La vida es un strikeout, el jueves 24 de febrero, a las cuatro de la tarde, en el ilustre teatro de teatros, el Teatro Baralt.

Sobre el escenario estará montada la obra teatral protagonizada, escrita y dirigida por Milton Quero Arévalo.

La casa de la familia Medina, donde el deporte de las pelotas con costuras bordadas, bateadas y atrapadas, configuran una religión muy especial, quedará, esa tarde, en el corazón de Maracaibo y ya no en un olvidado campo petrolero entre Punto Fijo y la nada, donde Quero asienta sus prodigiosas quimeras del juego del diamante y las cuatro bases y los “siete lanzamientos, cuatro malas y tres buenos, que pueden decidir tu vida”.

Paciano Medina, junto con su mujer, Cándida, encarnada por Doris Chávez, cuidan cual tesoro a su sobrino, Simón (interpretado por Miguel Ángel Palma), quien es una promesa, tanto como actor, como lanzador.

También ellos guardan otro gran tesoro: una pelota originalmente usada por los denominados Héroes del 41, es decir, del juego en que Venezuela derrotó a Cuba y sembró para siempre el juego de pelota en el alma de los venezolanos. El béisbol es un rasgo cultural muy profundo en la piel del venezolano. Fue en los partidos de pelota de esa “era romántica” cuando surgió el primer certamen nacional de la belleza, digo, cuando se eligió a la primera reina, según recoge Carlos Oteyza en su espléndido documental sobre el tema.

Cosa curiosa: en el museo Luis Chacón, de la alcaldía de Maracaibo, está la edición de este año del magnífico salón Arte y Béisbol, de la Fundación Águilas del Zulia BBC, “manageado” por la noble dama Anabel Belloso.

Más curioso (y mucho más terrible y patético) ha sido ese informe firmado por tres instituciones del periodismo de investigación en el país, donde se revela como la delincuencia organizada, digo, unos putos perros pranes, están chantajeando y asesinando maestros del deporte, para “cobrar vacunas” a los muchachos prospectos que reciben muy jugosos bonos en dólares para irse a intentar llegar a ser estrelllas de este deporte.

Tal vez uno creería que estoy desbordando el tema, tal como sucede al principio de este textimonio, o “making”, o cómo se hizo, pero es que los sueños de los Medina, repito, es que Simoncito reciba uno de esos bonifacios y así todos puedan corear adiós pobreza y no “estais ponchao”, La vida es eso.

El Círculo de la Testosterona Teatral (CTT) alude otra gran ficción del dramaturgo MQA, patentada en su premiada novela, Corrector de Estilo. El CTT condensa este notable esfuerzo de producción, también liderado por Quero Arévalo, mediante el cual hemos venido ocupando sendos salones de la nunca bien ponderada Facultad Experimental de Arte (FEDA), de nuestra Universidad del Zulia, LUZ, que ahora mismo resiste fuerte a su nueva época de desventura, apoyada en estas formidables granjas culturales que no han podido cerrar ni el gobierno ni la pandemia. La Feda está dando la cara por LUZ. Jonrón con tres en bases para empatar el juego en el noveno.

El béisbol es un juego de señas y pícaras destrezas donde suele poncharse la semiótica. Digo, pareciera que nada ocurriese, solo dos conjuntos de 25 tipos cada uno, escupiendo y rascándose las pelotas. Pero no lo es. Alguna vez conversábamos sobre esta antisemiótica con José “Cheo” González, en su casa de La cuadra de los coroneles, sobre su tesis doctoral en La Sorbona, titulada Beisbol y dependencia. En ese magistral libro, nuestro inolvidable maestro ya fallecido destrozaba las intenciones de acabar con el juego de pelota proferidas por Matt Groening, creador de la serie Los Simpson, quien lo ha utilizado para retratar en forma despiadada a la sociedad norteamericana. Quero Arévalo introduce la figura de Míster Applewhite, émulo del Míster Dánger en la novela Doña Bárbara, para establecer paralelo entre los Medina y ese estado de dependencia económica que nos legó el petróleo y que magistralmente recogió Cheo en su doctorado.

También Rómulo Gallegos, el genial escritor de la venezolanidad aparece homenajeado en La vida es un strikeout, pero esa parte ahora mismo no será contada en este extrainning que he concitado sólo para ofrendar, mediante estas ideas y apuntes sueltos, el profundo agradecimiento a MQA y a su notable CTT, por haberme invitado de nuevo a jugar estos nueve capítulos de gloria. La pelota está en sus manos. Los bates también. Nos veremos el jueves, Teatro Baralt, cuatro en punto de la tarde…

A modo de “ñapa”, jejeje, agrego un texto que publiqué tras la primera edición de la obra..

ESTRENO…. La vida es un strikeout contiene todos los elementos indispensables para que el espectador disfrute de su propia inversión: 75 minutos de teatro hecho a mano, a pulso, con devota minucia escénica, donde Doris Chávez, Milton Quero Arévalo, Juan Carlos Quintino, Luis Sandoval (ahora lo hace Miguel Ángel Palma) y quien suscribe entregaremos, esta tarde de viernes dos de agosto, a las seis en punto, en el Teatro Bellas Artes, el alma convertida en una mítica pelota de béisbol. Casi un milagro será, en medio de la insiforia, realizar esta obra dispuesta como un canto épico a la esperanza. Han sido para este escribidor unas once semanas de intensa afición por el teatro de buen texto. Ayer, Francisco Inciarte fue al ensayo casi general y fotografió detalles. Valdrá la pena venir a comulgar con este «playball»…Garantizamos un espectáculo donde nuestros héroes del 41, con su pelota Caribe, también protagonizan. La bola está en vuestro campo. ¡Venganse para el Bellas Artes (Ahora será en el Teatro Baralt, jueves 24, cuatro pm), esta tarde, a las cuatro en punto…! ¡Salud!

