Super Bowl 2022: Revelan tráiler de show de medio tiempo con Eminem, Dr. Dre y Snoop Dogg (+Video)

febrero 2, 2022 - 3:00 pm

En octubre del año pasado, se anunció que Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar actuarán juntos durante medio tiempo del Super Bowl que se llevará a cabo en el SoFi Stadium en Los Ángeles, California, el 13 de febrero.

Un tráiler de tres minutos de su show conjunto ha sido publicado.

Los cinco artistas aparecen en el vídeo en escenas individuales que terminan con cada músico recibiendo un mensaje de texto en su teléfono.

Eminem es el primero en aparecer, seguido de Snoop Dogg, quien aparece en un auto. Esto está acompañado por tomas de Mary J. Blige durante una sesión de fotos, Kendrick Lamar escribiendo letras en un papel, y finalmente Dr. Dre caminando por la playa.

La escena final presenta a los cinco artistas caminando juntos hacia el SoFi Stadium.

Juntos, el grupo de músicos tiene 44 Grammy combinados. Eminem lidera con 15 premios.

Dre, Snoop Dogg, Eminem, Blige y Lamar se unen a una lista de músicos célebres que han tocado durante los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl, incluidos Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez y Shakira.

El año pasado, The Weeknd hizo un show que fue muy aclamado en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida.

The most epic, star-studded @Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show trailer is OUT! 📽️🌟

Watch these five music titans get ready for the #PepsiHalftime Show on Feb 13th. https://t.co/Zgesis0IWB pic.twitter.com/KiUqUjYZxi

— NFL (@NFL) January 20, 2022