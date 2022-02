«Spider-Man: No Way Home» es ahora la tercera película más taquillera en la historia de EE.UU.

febrero 22, 2022 - 12:29 pm

Spider-Man: No Way Home ya acumula en la taquilla de Norteamérica 760,9 millones de dólares, superando los 760,5 millones de dólares del filme Avatar de James Cameron. Esto la convierte en la tercera película más taquillera de la historia en Estados Unidos y continúa rompiendo récords de taquilla casi dos meses después de su llegada a los cines. Por delante de Spider-Man: No Way Home ya solamente quedan los largometrajes Avengers: Endgame con 858,37 millones y Star Wars: El despertar de la fuerza con 936,66 millones.

a película dirigida por Jon Watts ha conseguido en 60 días una cifra que Avatar tardó nueve meses en alcanzar. Cabe anotar que la película de James Cameron ocupó el número uno de la taquilla siete fines de semana consecutivos, uno más que la del Hombre Araña. Sin embargo, se debe mencionar que Avatar sigue siendo la película más taquillera de la historia a nivel mundial con 2,84 mil millones de dólares, mientras Spider-Man: No Way Home se sitúa en la sexta posición con 1,8 mil millones de dólares.

En este punto es muy complicado que Spider-Man: No Way Home logre escalar alguna posición más. Los expertos en taquilla esperan que acabe cerrando su ciclo comercial en Norteamérica con unos 785 millones de dólares.

Infobae