Soteldo causa furor en México: dos asistencias y un récord histórico (+Video)

Tigres UANL cuenta con uno de los dos o tres mejores planteles de toda la liga mexicana. Además de las estrellas francesas André-Pierre Gignac y de Florian Thauvin, se le sumó la figura del venezolano Yeferson Soteldo en el último mercado de pases.

Sin lugar en el Toronto FC de la Major League Soccer, el habilidoso volante recaló en México para exhibir todo su talento. Y si bien recién lleva tres partidos disputados (en todos ingresó en el tramo final), los hinchas ya se encuentran ilusionados con todo lo que el venezolano les puede aportar. De hecho, metió sus primeras dos asistencias en el triunfo 2-1 ante Atlético San Luis.

«Estás loco, Yeferson», «Debería ser ilegal no calificarlo con la mejor nota», «Merece ser titular», «Es increíble verlo brillar sobre el terreno de juego». Esos fueron algunos de los tantos mensajes que se repitieron en las redes sociales luego de la victoria en la sexta fecha de la Liga MX. Los presentes en el estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León deliraron con los goles, que permitieron revertir el marcador, pero especialmente con las gambetas y las conducciones del jugador de 24 años.

Según la cuenta Statiskicks (@statiskicks), Soteldo es el jugador que más oportunidades (10) creó en un partido del actual torneo local. Con apenas un tiempo disputado dado que ingresó en el entretiempo por Juan Vigón, se convirtió en el futbolista que más chances de gol ha creado en menos tiempo desde que iniciaron los registros estadísticos en el campeonato (2015).

«Asumimos que somos favoritos al título porque tenemos un plantel muy bueno, muy vasto y que se conoce cada vez más. Es obvio con el plantel que se ve, pero esto se gana día a día. Vamos paso a paso», comentó el Piojo Herrera, que cumplió dos décadas en la profesión de entrenador, cuando le consultaron sobre las responsabilidades de Tigres de pelear por el trofeo liguero.

Soteldo with two great assists – one with his left foot, one with his right. This is what I hoped/expected when we signed him. This is what he brought at Santos. He creates so many opportunities. pic.twitter.com/kJvK8UT48Y

— Daniel Smith (@DannyAdelante) February 20, 2022