Sony reveló el diseño de su nuevo casco de realidad virtual PlayStation VR2

febrero 23, 2022 - 8:47 am

El objetivo de la compañía es que el nuevo dispositivo mantenga al jugador «inmerso en su mundo de juego, hasta el punto en que casi se olvide de que está usando un periférico o un comando».

Sony dio a conocer este martes, por primera vez, el diseño de la nueva generación de cascos virtuales PlayStation VR2, junto con la versión final del mando PlayStation VR2 Sense.

Según la compañía japonesa, el dispositivo se inspiró en el «aspecto de la familia de productos de la consola PlayStation 5». «Cuando nuestro equipo de diseño creó PS5, también tenía en mente los auriculares de realidad virtual de próxima generación, por lo que usted notará algunas similitudes en la apariencia», explicó Sony en su blog.

«Nuestro objetivo es crear unos cascos que no solo se conviertan en una parte atractiva de la decoración de su sala de estar, sino que también lo mantengan inmerso en su mundo de juego, hasta el punto en que casi olvide que está usando un periférico o un comando», detalló la empresa.

Asimismo, con el fin de que las sesiones de juego no se hagan cansadoras, el PlayStation VR2 pesa mucho menos y es más delgado que su versión anterior. Por otro lado, la pantalla también ha sido modificada y tiene ahora una mejor ventilación, que evitará que se empañe.

«Cuando se lance el PS VR2, dará un gran paso adelante en la forma en que disfrutamos juegos en realidad virtual», manifestó Sony al revelar otras nuevas características, como una «asombrosa fidelidad visual en 4K HDR y representación gráfica de última generación».

De momento, no se ha confirmado la fecha de lanzamiento al público ni su precio.

First look at the PSVR 2 headsethttps://t.co/NJmo0LGeSn pic.twitter.com/zMX65wslW2

— Nibel (@Nibellion) February 22, 2022