Sin un poquito así de vergüenza Dulceida dice que tiene un dolor en el clítoris brutal

febrero 18, 2022 - 2:53 pm

El diario español https://www.elmundo.es/ en su edición digital presenta esta reseña que deja a mas de una con la boca abierta debido a lo atrevida que es Aida Domenech, más conocida como Dulceida quien dice con total desparpajo «tengo un dolor en el clítoris brutal».

«Sé que es un tema un poco tabú», comenzaba Dulceida diciendo en el vídeo que ha compartido en sus stories de Instagram, en el que ha hablado de un problema de salud que la ha llevado a urgencias en dos ocasiones. La influencer empezó «con muchas molestias en el clítoris» el pasado fin de semana, y en su visita al médico le diagnosticaron una candidiasis, aunque ella seguía preocupada porque ya lo ha padecido en otras ocasiones «y no se parecía, era un dolor en el clítoris brutal». Tal era el dolor que Dulceida volvió al centro médico, porque incluso había empeorado, «Hoy no puedo ni moverme, no puedo andar. Tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante». En realidad, la influencer no tiene un diagnóstico claro de lo que le sucede aunque le han dado antibióticos y calmantes y asegura que «si en 72 horas no mejoro, me tendrán que hacer una pequeña intervención, que espero que no llegue a eso».