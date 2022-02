‘’Si me vuelven a invitar, vuelvo a ir’’: Osmel Sousa sobre escándalo de la fiesta en el Tepuy Kusari (+Video)

febrero 11, 2022 - 3:19 pm

Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social Instagram, el cubano publicó un material audiovisual de poco más de un minuto en donde ofreció unas palabras ante este hecho: ‘’Todo el mundo me dice que no hable, que me quede callado… Pues no, voy a hablar. Voy a hablar ¿saben de qué?, de la fiesta. Cuando a mi me invitaron a Canaima, no dude en decir que sí porque Canaima se ha convertido en uno de mis lugares favoritos desde el año pasado que hice un programa para mi concurso…’’.

Sousa, reiteró su amor por Canaima y por Venezuela, dejando claro que no haría nada para dañar el territorio nacional: ‘’Yo amo Canaima y sería incapaz de hacer nada que lo destruya. Siempre va mucha gente a Canaima a hacer turismo ecológico sin dañar la naturaleza; bueno nosotros hicimos lo mismo’’.

Lea también: Esmechan a Osmel Sousa y a Titina Penzini en redes sociales por asistir a opulenta fiesta en los Tepuyes

Con su característica personalidad, Sousa dejó claro: ‘’Lo único que le da rabia a la gente es que fuimos en esmoquin y traje largo, pero ahí no pasó nada…Sí hubiéramos ido en ropa de trotar nadie hubiera puesto nada, total, me rayaron mi pobre traje de Dolce&gabbana verde que me lo puse en honor a la naturaleza porque ya eso salió por todos lados y la próxima vez que me lo ponga la gente me va a preguntar: ‘Oye ¿ese es el traje del tepuy?’ Además, ustedes, ¿sí los llaman para ir a una fiesta en Canaima van a decir que nó? y este que está aquí, si lo vuelven a invitar, vuelve a ir’’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Osmel Sousa (@zardelabelleza)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

gossipvzla.com/ Instagram