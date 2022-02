Shakira reveló cómo estudió en la universidad de “incógnito”

febrero 18, 2022 - 3:30 pm

La cantante ama los estudios. Ha sabido compartir sus obligaciones con la universidad. Según resaltó el medio, la barranquillera recibió un título en filosofía de la Universidad de Pennsylvania.

La publicación fue muy bien recibida por sus seguidores, que la felicitaron por tener su mente puesta en objetivos provechosos. “Mientras muchas artistas están con depresión en sus gigantescas mansiones, tú te pasas el tiempo haciendo cursos de filosofía antigua; eres única en este mundo, ¿lo sabías?”, refirió la publicación.

A post shared by Shakira (@shakira)En una conversación con Jimmy Kimmel contó que supo pasar desapercibida cuando tomó clases en la Universidad de California.“Me ponía una gorra de béisbol y pantalones de deporte y me presentaba en el aula sin levantar sospechas”. Cuando sus canciones comenzaron a tener éxito, Shakira tuvo que aplazar su formación universitaria para dedicarse a la música, citó

Milenio. De esos años reveló que estudió un semestre de Historia de la Civilización Occidental y que para no desatar la locura en la facultad se hacía llamar por su segundo nombre, Isabel. Una pionera en su género. La revista Forbes precisa que Shakira es la artista latina con la mayor venta de discos en la historia. Poseedora de un innegable talento para el canto, el baile y la composición, Shakira representaba un paquete poco común en la industria, eso aseguró su internacionalización. headtopics.com

A post shared by Shakira (@shakira)Además, la intérprete de “Ojos así”, escaló rápidamente en las preferencias musicales de Estados Unidos, no tuvo limitaciones para grabar sus arreglos en inglés y se hizo dueña de un show en vivo muy atractivo, donde realiza danza árabe combinada con la interpretación del género pop.

Luego de diferentes etapas y cambios de look, esta colombiana con ascendencia libanesa y española llega a sus 45 años disfrutando de una vida familiar estable al lado del futbolista español Gerard Piqué y con sus dos hijos Milán y Sasha. Hace algunos años enfrentó dificultades con su voz y se ha dedicado a cuidarla, todo mientras se prepara para un retorno a los escenarios.

