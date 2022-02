Se estrelló helicóptero militar en Barquisimeto (+Videos)

febrero 22, 2022 - 3:21 pm

Un helicóptero militar se precipitó a tierra explotando de manera inmediata, en el sector Pavia al norte de Barquisimeto estado Lara.

A través de las redes sociales circulan videos, captados por los residentes de la zona, en el que se aprecia como la aeronave tiene problemas mientras sobre vuela el área y de manera inesperada cae a tierra.

Según información del periodista Samoli Héctor a través de su cuenta en Twitter: «Dos de los tripulantes que cayeron en el helicóptero en Pavia al oeste de Barquisimeto fueron trasladados inmediatamente por funcionarios de la GNB y PNB que llegaron al sitio, además de los habitantes del sector. Ambos iban heridos y se presumen sean militares».

Video of the Venezuelan military Mi-17 helicopter crashing in Barquisimeto#Venezuela pic.twitter.com/UqjCPvYQQa

— CNW (@ConflictsW) February 22, 2022