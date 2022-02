Saoko, papi, el segundo proyectil musical de La Rosalía (video)

Que dice: «Te quiero ride como a mi bike Hazme un tape, modo Spike/ Yo la batí hasta que se montó/ Segundo es chingarte, lo primero es Dios».

Ahora lanzó SAOKO, el segundo sencillo de su próximo esperado disco.

«Yo soy muy mía, yo me transformo/ Una mariposa, yo me transformo/ Makeup de drag queen, yo me transformo», dice parte de la letra.