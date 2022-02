Salen a la luz los problemas de James Harden con Kyrie Irving y Kevin Durant

febrero 11, 2022 - 4:24 pm

Una vez oficializado el traspaso de James Harden a los Philadelphia 76ers, han salido a la luz los problemas que había en el banquillo de Brooklyn. Una de las claves del traspaso ha sido la complicada relación que la «barba» mantenía con Kyrie Irving, otra de las estrellas del equipo.

Está claro que Harden no entendía a su compañero. Desde un principio no aprobó que el base australiano decidiera no vacunarse.

«Definitivamente había una relación extraña entre ellos. Se notaba que Harden estaba molesto y que Kyrie no entendía a James» ha asegurado una fuente de «The Athletic». El protocolo de vacunación del estado de Nueva York, sólo permitió a Irving jugar los partidos fuera de casa por su negativa a vacunarse, lo que le impidió acceder al pabellón del equipo.

Sin embargo, fueron los hábitos del base lo que agotó la paciencia de Harden «Cuando Irving se puso a quemar incienso en el vestuario en un partido en Cleveland, Harden le miraba como si tuviera tres cabezas», confiesa otra fuente anónima. Así pues, no es de extrañar que Irving deseara que traspasaran a la barba.

Los roces en el vestuario de los Nets no solo se quedaron entre Irving y Harden. Kevin Durant, la estrella del equipo, también tuvo roces en bastantes ocasiones. Cuestionó muchas veces el compromiso del escolta y de sus ideales sobre la cultura del equipo.

Además, pocas horas después del traspaso, Durant, capitán de uno de los equipos del All-Star, pudo elegir a su excompañero hasta en siete ocasiones entre los suplentes y no lo hizo. Cuando sólo quedaban Rudy Gobert y él, se decantó por el pívot francés de los Utah Jazz. Algo que dio muestras de la mala relación entre ambos.

