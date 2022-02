Rusia afirma que su «operación militar» en Ucrania durará el tiempo que sea necesario: Van más de 60 muertos

febrero 24, 2022 - 8:45 am

El Kremlin afirmó este jueves que la operación militar lanzada contra Ucrania durará el tiempo que sea necesario, en función de sus «resultados» y de su «pertinencia», estimando que la mayoría de los rusos van a apoyar la ofensiva.

El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, indicó a los periodistas que el objetivo de Moscú es imponer un «estatus neutro» en Ucrania, una desmilitarización y la eliminación de los «nazis» que hay en el país.

«La duración (de la operación) estará determinada por sus resultados y por su pertinencia. Eso va a ser determinado por el comandante en jefe», indicó el vocero en referencia al presidente Vladimir Putin.

«Idealmente Ucrania necesita ser liberada y limpiada de nazis», indicó a los reporteros, precisando que su país no intenta organizar una «ocupación».

Moscú acusa a las autoridades prooccidentales de Ucrania de organizar un «genocidio» de la población de habla rusa del este del país, con la ayuda de militares cercanos a la extrema derecha.

Peskov explicó que la decisión de atacar Ucrania fue motivada «por una preocupación» por el futuro de Rusia, que pidió durante semanas a los occidentales que vetaran un ingreso de este país a la OTAN.

El portavoz indicó además que el Kremlin había «previsto» que los mercados rusos iban a tener una «reacción emocional» a la ofensiva contra Ucrania.

«Para que este periodo emocional sea lo más pasajero posible, se tomaron todas las medidas necesarias», afirmó en un momento de desplome de la bolsa rusa y del rublo, ante la incertidumbre y amenaza de duras sanciones contra Rusia.

Aumenta la cifra de muertos

Dieciocho personas murieron en un bombardeo contra una base militar de una localidad cercana al puerto ucraniano de Odesa, informó la autoridad local.

«Dieciocho personas murieron, ocho hombres y diez mujeres. En este momento todavía estamos cavando entre los escombros», indicó en un comunicado la autoridad regional de Odesa.

Hasta el momento este es el ataque más mortífero de la jornada, según los reportes de las autoridades ucranianas, que un poco más temprano informaron de un balance total de unos 50 muertos en el país, incluyendo una decena de civiles.

El ataque golpeó una base militar a unos 100 kilómetros al norte de Odesa, en una región cercana a la frontera con Moldavia.

At least six servicemen are reported to have been killed during an air strike on this military base (air-defense unit) in Odessa, Ukraine. pic.twitter.com/wKsT6wdUZO

— Bashkarma (@Karmabash) February 24, 2022