¿Qué ha pasado con la hermana y madre del niño asesinado en Trinidad y Tobago?

La niña se encuentra en el centro de reclusión de Chaguaramas, mientras que la madre está incomunicada en un hospital donde se recupera de las heridas.

David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, afirmó que la hermanita de Yaelvis Santoyo Sarabia, el niño de 1 año de edad, asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, está en el centro de reclusión de Chaguaramas.

“Estamos muy atentos del grupo de migrantes que venían en ese peñero. Están detenidos en un centro de reclusión de Chaguaramas, que es donde normalmente el gobierno de Trinidad traslada a los migrantes y refugiados venezolanos. Los detienen en esa isla y estamos velando por la protección de ellos. Ahí está la niña de 2 años de edad”, afirmó.

Smolansky, en una entrevista con la periodista Carla Angola, para el programa Aló de EVTV Miami, manifestó que no se pueden olvidar a esas personas. Señaló que la madre de los menores de edad está herida en un hospital.

Una práctica recurrente

“Se tiene que empezar una investigación sobre lo que hizo la Guardia Costera y que haya justica. Pero además hay que velar por los derechos de estas personas que están detenidas en Chaguaramas, y que lamentablemente no es el primer caso que tenemos en Trinidad de este tipo. Es una práctica recurrente”, dijo.

El comisionado de la OEA expresó que el peñero tenía la intención de regresar a Venezuela luego de que las autoridades costeras de Trinidad y Tobago dio la voz de alto.

“Obviamente no era lo que ellos deseaban porque están huyendo de la situación, pero no tenían la intención, pareciera, de haber llegado de una manera forzada; de tener algún tipo de enfrentamiento con la guardia costera. Y, aún así, la Guardia Costera, con una fragata de guerra, disparó contra este peñero quitándole la vida al bebé”, agregó.

Los oficiales trinitenses, sin embargo, aseguran que la embarcación desobedeció, que realizó maniobras agresivas e intentó embestir al patrullero.

“Se utilizaron todos los métodos disponibles, incluido el uso del megáfono, la bocina del barco, el reflector y bengalas para detener la embarcación sospechosa, pero continuó intentando evadir”, afirmó la Guardia Costera en un comunicado.

Smolansky manifestó que Venezuela se desvanece y lamentó los niveles de violencias a los que ha llegado: enfrentamientos armados en Apure (contra grupos guerrilleros) y en Aragua (contra organizaciones delictivas). Enfatizó que la mayor demostración de que el país no se ha arreglado con las 6 millones de personas que han salido en búsqueda de libertad, comida, medicamentos, seguridad y estabilidad.

Madre del niño

Karielvis contó que está incomunicada mientras se recupera en un hospital, tras la tragedia que ha enlutado a todo un país.

«Las autoridades de aquí, de Trinidad, no dejan que tenga comunicación con nadie. La tienen aislada totalmente de todo», comentó la tía del infante asesinado.

Asimismo, agregó «no tiene teléfono, no quieren visita ni nada. Ellos dicen que no está presa, está con un policía que la está cuidando (…) Hoy el policía lo que nos dijo fue que la orden que tienen es que no tenga contacto con nadie. Ni con familiares ni con nadie», manifestó.

