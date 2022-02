Gabriel Boric: En Venezuela ha habido un retroceso en las condiciones democráticas

febrero 2, 2022 - 10:25 am

El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que la izquierda en Latinoamérica está en disputa sobre las características que debe tener, y en este sentido dijo que en Venezuela existe un retroceso en las condiciones democráticas.

Sus declaraciones fueron hechas durante una entrevista con el medio uruguayo M24 Radio, en el que el mandatario electo profundizó en los desafíos del futuro gobierno sin mayorías parlamentarias, la relación con las élites económicas y la situación de otros países de la región, como Nicaragua y Venezuela.

«A mí me gustaría establecer un principio irreductible que es la defensa irrestricta de los derechos humanos, independiente del gobierno de turno. No podemos tener doble estándar, no nos podemos perder. El alegato permanente que hacen ciertas izquierdas a la autodeterminación de los pueblos para terminar incluso justificando sus desviaciones o conductas que no son apropiadas, como limitaciones a libertad de expresión, a la reunión, es algo que tenemos que enfrentar más abiertamente», significó.

En cuanto a Venezuela dijo que las sanciones internacionales y en especial de Estados Unidos han tenido sus consecuencias en las crisis que se vive en el país, pero al mismo tiempo cuestionó al gobierno que dirige Nicolás Maduro.

«En la situación de Venezuela por cierto que incide el asedio que ha tenido permanentemente por parte de Estados Unidos, pero también ha habido un retroceso en las condiciones democráticas que ha sido muy brutal y para qué decir las condiciones económicas de vida, el éxodo de 6 millones de Venezolanos es la prueba más fehaciente de aquello. Ese no es nuestro camino y nosotros aspiramos a construir una izquierda profundamente democrática, respetuosa de los derechos humanos, que sea capaz de ser crítica de sí misma», destacó.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/Con información de La Tercera