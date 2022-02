Preocupaciones de las Generaciónes Z y X ¿En cuál te ubicas?

febrero 16, 2022 - 10:58 am

Generación Z y X. En muchas ocasiones, se ha evaluado al trascurrir los años las diferencias de preocupaciones, problemas y estándares sociales, gracias a la generación actual denominada Z, utilizando internet desde muy joven, sintiéndose cómodos con la tecnología y los medios sociales por lo que se estima que las personas de la generación Z corresponden al 23,7 % de la población mundial.



Por otra parte, la generación X que corresponden a los años 1969-1980 o Y correspondiendo a los años 1981-1993, donde según estándares sociales son las personas que crecieron con un pensar diferente a la generación Z, contando principalmente por el tipo de crianza y psicología fomentada desde que nacen, siendo parte de las diferencias de preocupaciones con la generación Z.

Te preguntaras, ¿Cuáles son esas diferencias de preocupaciones?, entre ellas existe el pensar del noviazgo, para dormir con tu pareja en la generación X antes debes casarte, de lo contrario estarías fallando a tus principios morales, en la generación Z es indistinto, siempre y cuando no falles la confianza de tus padres y los valores que te enseñaron en tu crecimiento como persona. Otro de ellos es cuando la mujer trabajaba en los años 1970-1980 era señalada porque en sus tiempos solo debía estar en casa cumpliendo deberes, atendiendo a sus hijos en caso de tenerlos, a diferencia de la Generación Z que tienen la libertad de oportunidades de trabajo, son libres a la hora de buscar su independización y buscan la manera de no ser juzgados bajo sus propios conceptos de estándares sociales con la generación de sus padres. Sin embargo, las diferencias existen cuando los padres no son abiertos a pensar diferente por la felicidad o tranquilidad de sus hijos.

Entre esas diferencias de preocupaciones, se encuentra la evolución a nivel social, cultural y tecnológico, el mundo avanza y finalmente como estas generaciones vendrán nuevas, cada vez más similares, más diferentes entre sí, con diversos enfoques, lo que es cierto es que cada vez las nuevas generaciones y futuras están más familiarizadas con la tecnología y sus avances por lo que no dejarán de sorprendernos.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Johannire Sinfonte/ Pasante

Noticia al Día.