Periodista renunció a la cadena rusa RT en protesta por la invasión a Ucrania

El periodista Danny Armstrong, uno de los reporteros de Russia Today en Moscú, anunció este sábado su renuncia a la cadena estatal rusa en protesta por la invasión y la agresión armada emprendida por el régimen de Vladimir Putin en contra de Ucrania.

«En noticias personales, renuncié a RT con efecto inmediato en vista de los acontecimientos recientes», anunció a través de su cuenta de Twitter.

Desde que inició la ofensiva rusa contra Ucrania, Armstrong estuvo publicando mensajes en rechazo a los ataques.

«Nadie quiere la guerra. Nadie quiere violencia. Nadie quiere derramamiento de sangre. Las explosiones no son bienvenidas por nadie. Toda la escalada golpea el corazón de todos en ambos lados. Nunca debió llegar a esto», señaló en uno de los tuits.

En otro mensaje, calificó como «espeluznante» la decisión del mandatario ruso de enviar tropas a Ucrania.

