Paulina Rubio le hizo un desplante a una reportera (+Video)

febrero 20, 2022 - 10:28 am

Tras el anuncio de su próxima gira ‘Perrísimas Tour 2022’; Paulina Rubio y Alejandra Guzmán se encuentran en plena promoción de medios. No obstante, en su más reciente entrevista con el programa ‘En Casa con Telemundo’, la Chica Dorada se molestó e hizo tremendo desplante a una reportera, para posteriormente abandonar el lugar.

Al parecer la molestia de la cantante tuvo que ver con la logística de la realización de la entrevista, por lo que al no salir como ella quería, dejó sola a la periodista, quien se mostró visiblemente disgustada.

En el vídeo compartido por la televisora, se ve como Paulina reacciona por el hecho de no querer que la grabara más de una cámara, así que al ver que no le estaban haciendo caso, optó por irse.

“Pero, ¿Por qué están todos?, no, no mi amor, no me vayan a grabar, ahorita esto no me gusta”, dijo Rubio señalando a las cámaras.

Por último, Paulina le aseguró a la reportera encargada de la entrevista que ella misma le pasaría los datos para un nuevo encuentro por medio de alguna plataforma de videollamadas. “Yo te voy a mandar el ID”, mencionó la cantante de 50 años.

Cabe mencionar que ante este desplante, algunos señalaron que la razón por la que la artista se tuvo que ir, fue porque tenía que ir por su hijo a la escuela, afirmaciones que después fueron desmentidas en dicho programa.

