Hoy 4F son 30 años que se cumplen del intento de golpe de Estado contra el expresidente Carlos Andrés Pèrez. Ese día ganó la institucionalidad democrática, pero el triunfo duraría muy poco cuando seis años después los alzados en armas ganarían elecciones libres, limpias, respetadas y asumirían la conducción del país. Esa mañana del 4F de 1992 en el Zulia dos protagonistas se conocieron en medio de la insurrección militar. Uno, teniente coronel (Ej.) Francisco Javier Arias Cárdenas, lideró la asonada bañado de sueños, ilusiones y utopías por construir un mejor país. El otro, quien escribe, cumpliendo su labor profesional cubrió parte de los sucesos desde la trinchera del periodismo. Dos visiones muy distintas de la realidad de un país que 30 años después no se parece en nada a aquel que los soñadores llenos de buenas intenciones prometían que comenzarían a cambiar, a exhibir y mostrar al mundo. Hoy la verdad es otra para los venezolanos que aquí seguimos o los que han huido de su tierra que creyeron en un discurso populista de justicia social. La verdad hoy es otra y la vida de los venezolanos muy distinta a cuando éramos felices y no lo sabíamos.

Otra vez en febrero…nos correspondió encontrarnos de nuevo a su salida de la cárcel cuando llegó a Maracaibo y bajó del vehículo a su salida de La Chinita a saludar al periodista que por “las buenas” la temprana mañana del 4F, le cedió su carro hasta la BARU, pero esa vez él un hombre libre con derechos políticos y quien reseña de nuevo ese encuentro desde el periodismo me pregunto hoy ¿valió la pena el 4F? ¿Ha sido la más grande estafa de nuestra vida republicana? ¿Venezuela está mejor o peor?

Cómo bien lo dijo CAP en su momento “amanecerá y veremos”

Por: José Aranguibel Carrasco

4/2/2022