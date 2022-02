Observadores internacionales presentarán informe final de las elecciones del 21-N

febrero 17, 2022 - 12:47 pm

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presentará el próximo martes el informe final sobre las elecciones regionales y municipales de Venezuela que se realizaron el 21 de noviembre del año pasado.

Isabel Santos, jefa de la misión, hará público el documento a partir de las 2:00 de la tarde en una transmisión en vivo a través de la cuenta oficial en Facebook de la Misión de Observación Electoral Venezuela 2021, desde Bruselas.

Estaba previsto que los expertos regresaran a Caracas para la presentación, pero no ocurrirá así. En un comunicado oficial no señalaron las razones por las que decidieron no volver al país.

La misión estuvo en Venezuela desde el 14 de octubre de 2021 hasta el 5 de diciembre para observar antes, durante y después del proceso, en respuesta a una invitación del Consejo Nacional Electoral.

“Durante la jornada electoral, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea contó con 134 observadores de 22 Estados miembros de la UE, además de Suiza y Noruega. Los observadores estuvieron presentes en los 23 estados de Venezuela y el Distrito Capital”, señaló.

Los expertos darán a conocer la valoración completa que tuvieron de las regionales y municipales y una lista de recomendaciones para mejorar futuros procesos electorales.

Informe preliminar: irregularidades

Isabel Santos presentó el 23 de noviembre el informe preliminar de las elecciones, en el que los expertos aseguraron que los comicios se desarrollaron con más garantías en comparación con procesos de años anteriores. Pero también señaló algunas de las irregularidades que documentó el equipo de expertos en el país.

“Las elecciones se han implementado en mejores condiciones en comparación con procesos anteriores. El Consejo Nacional Electoral, que fue renovado en mayo de 2021, es visto como la administración electoral más equilibrada que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años, lo que es clave para reconstruir la confianza en la vida política”, dijo Santos desde el Hotel Eurobuilding de Caracas.

La europarlamentaria, del Partido Socialista de Portugal, agregó que la campaña política estuvo marcada por el uso extendido de recursos del Estado y, pese a que el marco legal establece una potestad sancionatoria en materia de financiación y publicidad de las campañas, el Consejo Nacional Electoral no sancionó las infracciones que se cometieron.

Sin anticipar las recomendaciones que la Misión de Observación Electoral proporcionará, Santos señaló que esto demuestra que el Poder Electoral necesita ser reforzado en sus poderes sancionatorios.

Falta de independencia judicial

Los expertos de la Unión Europea pudieron constatar la falta de independencia judicial y la no adherencia al Estado de derecho.

Señaló que en el terreno estrictamente electoral se han dado inhabilitaciones arbitrarias de candidatos por vía administrativa y se han suspendido o retirado a los dirigentes y miembros más reconocidos de algunos partidos, así como el control de sus símbolos y de la tarjeta electoral.

Agregó Santos que las leyes de los medios de comunicación y las amplias disposiciones legales sobre los delitos de odio obstaculizaron la libertad de expresión y el derecho a la información.

“Todos nuestros observadores, sin ninguna excepción, se han apegado al código de conducta. Esto significa que se han comprometido a respetar la soberanía del país y sus leyes, y mantener una estricta imparcialidad política y no interferir en los procesos electorales. La Misión de Observación Electoral no es un instrumento de injerencia en la vida interna de los países, solo los venezolanos y nadie más, en un proceso de diálogo político integral, pueden decidir el futuro de su país”, manifestó.

Puntos rojos en centros de votación

La Misión de Observación Electoral, subrayó Santos, fue testigo del establecimiento de puntos de control, conocidos como puntos rojos, en los 23 estados del país y en el Distrito Capital, a pesar de su prohibición explícita por el Consejo Nacional Electoral.

También lamentó el asesinato de un votante cuando hacía la cola en la entrada de su centro de votación en el estado Zulia. “Un atentado en el que resultaron heridas otras personas, además hemos recibido noticias de otras agresiones a un observador electoral y a dos defensores de los derechos humanos en Lara. Actos como estos no tienen cabida en un proceso democrático”, manifestó.

“Enemigos y espías”

Durante las semanas en las que los expertos europeos estuvieron en Venezuela fueron blanco de críticas y agresiones verbales por parte del régimen de Nicolás Maduro. Después de que se dejaron el país, también.

“Quienes vinieron como enemigos, la delegación de espías de la Unión Europea. No encontraron ni un elemento para criticar el sistema electoral. En un informe lleno de improvisaciones y mal redactado, buscaron y trataron de manchar el proceso electoral impecable y democrático de Venezuela, y no pudieron», expresó Maduro pocos días después de la divulgación de las observaciones preliminares.

“No eran veedores internacionales. ¡Eran espías de la Unión Europea! Vinieron a espiar el proceso venezolano y a buscar un solo elemento para agrandarlo, multiplicarlo y tratar de manchar. La Unión Europea no pudo manchar a Venezuela, el proceso electoral ha sido impecable”, acusó durante en una alocución transmitida por los medios estatales.

El Nacional