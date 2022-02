Nora Bracho y el fortalecimiento de UNT (Javier Sánchez)

febrero 24, 2022 - 12:24 pm

Las mujeres son un factor importante y tienen la capacidad de ser parte en la toma de decisiones del Estado, mediante una plena participación en la esfera política, siendo esto fundamental para la democracia y la justicia.Entre los espacios más importantes para ellas se encuentran las organizaciones políticas (partido político, movimientos regionales, organizaciones locales), pues constituyen en suma la función de representar los intereses de la ciudadanía, de lo que saben a plenitud las mujeres de Un Nuevo Tiempo formadas en ese terreno.

Han participado en grandes desafíos para ejercer y construir el ejercicio de la ciudadanía y su actuación activa en los espacios culturales, económicos, sociales y políticos del país, de la mano del líder fundador del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, quien en su gabinete ejecutivo de la gobernación el Zulia, antes y ahora, las ha incorporado como piezas importantes en puestos de envergadura.

Pero no solo ahí las ha destacado, sino también en los espacios de relevancia y responsabilidad como el de presidente de su organización política dónde recientemente eligió a la diputada zuliana, Nora Bracho, para que dirija las riendas a partir de este momento.

La actuación de la parlamentaria ha sido reconocida por el partido que representa desde sus inicios, ocupando cargos de relevancia tanto en la Alcaldía de Maracaibo como la Gobernación del Zulia. Es licenciada en administración con un magister en una universidad española y actualmente es diputada a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática del circuito 5 del estado Zulia para el presente periodo y presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios entre 2018 y 2020.

La llamada tolda azul es el partido con más arraigo y fuerza en toda Venezuela en la actualidad, que cuenta con un ejercito de activistas en el Zulia y necesita en su dirección de gente que conozca bien la organización por dentro y por fuera con una capacidad de dirección y liderazgo y mantenga un equilibrio con el resto de los partidos políticos y quién más que Nora Bracho una mujer firme con sus ideales de construir una sociedad moderna, a partir de la del trabajo,cultura, tecnologia, etc, con el apoyo de las distintas instituciones y organizaciones que mueven el país, tal como lo ha manifestado en oportunidades durante sus intervenciones como parlamentaria.

El Zulia, históricamente ha sido un estado clave en la política venezolana debido a que tiene el padrón electoral más alto de Venezuela con 2,6 millones de habitantes inscritos en el CNE. Sabemos los venezolanos que vienen tiempos de decisión y posiblemente dentro de dos años o antes, estemos acudiendo nuevamente a las urnas para elegir a un nuevo Presidente de la República y no cabe duda, que por la actuación del gobernador Manuel Rosales en el Zulia, región que se ha empeñado en rescatar junto a sus alcaldes, es posible que

tenga aspiraciones y sea su territorio, su Estado, su gente a la que primero invite a participar y elegir.

Esto obliga al UNT a ir colocando las piedritas en el camino, es decir, poner a los mejores dirigentes desde este momento a organizar y actualizar aún más el partido con gente que sume y no reste, que tengan vocación política y aceptación en la mayoría, con un amplio conocimiento de lo que significa una organización partidaria con una excelente comunicación con el resto de las dirigencias a nivel nacional, y quién más que Nora Bracho que desde su juventud ha estado en la organización con el mayor respaldo de todos.

El Nuevo Tiempo ha tenido siempre presente que la solución a la crisis que vivimos está en el pueblo, y que será el quién decida en un proceso electoral libre y transparente con un nuevo CNE y en eso ha venido trabajando para fortalecer el partido como plataforma de la Unidad democrática que lucha junto a Juan Guaidó por el cambió en Venezuela.

Para ello, Rosales ha considerado que a partir de ésta fecha su organización política debe estar dirigida por alguien que reúna las principales cualidades de un buen líder como lo son innovar, capacidad

comunicativa, compromiso social, equidad, pluralismo y Nora está ganada a eso.