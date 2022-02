Nacieron un 19 de febrero: Copérnico, Jaime Bayly, Cristina Kirchner​, Eva Golinger, Benicio del Toro, Brice Echenique y André Breton

febrero 19, 2022 - 12:05 am

Nicolás Copérnico (en polaco, Mikołaj Kopernik; en latín, Nicolaus Copernicus; en alemán, Niklas Koppernigk; Toruń, Prusia, Polonia, 19 de febrero de 1473 – Frombork, Prusia, Polonia, 24 de mayo de 1543) fue un monje astrónomo polaco del Renacimiento que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, concebida en primera instancia por Aristarco de Samos. Su libro De revolutionibus orbium coelestium (Sobre las revoluciones de las esferas celestes) suele ser considerado como el punto inicial o fundador de la astronomía moderna, además de ser una pieza clave en lo que se llamó la Revolución científica en la época del Renacimiento. Copérnico pasó cerca de veinticinco años trabajando en el desarrollo de su modelo heliocéntrico del universo. En aquella época resultó difícil que los científicos lo aceptaran, ya que suponía una auténtica revolución.

Copérnico era matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo católico, gobernador, diplomático y economista. Junto con sus extensas responsabilidades, la astronomía figuraba como poco más que una distracción. Por su enorme contribución a la astronomía, en 1935 se dio el nombre «Copernicus» a uno de los mayores cráteres lunares, ubicado en el Mare Insularum.1​

El modelo heliocéntrico es considerado una de las teorías más importantes en la historia de la ciencia.

Copérnico no publicó su obra en la que defendía el heliocentrismo hasta 1543, año de su fallecimiento; sin embargo, sus libros serían incluidos en el Index librorum prohibitorum, muchos años después de su muerte, con el caso Galileo.

André Breton (Tinchebray, 19 de febrero de 1896 – París, 28 de septiembre de 1966) fue un escritor, poeta, ensayista y teórico del surrealismo, reconocido como el fundador y principal exponente de este movimiento artístico.

Alfredo Marcelo Bryce Echenique (Lima, 19 de febrero de 1939) es un escritor peruano, célebre por novelas como Un mundo para Julius, La vida exagerada de Martín Romaña o No me esperen en abril.

Cristina Elisabet Fernández de Kirchner​ (La Plata, 19 de febrero de 1953) es una política y abogada7​ argentina. Fue presidenta de la Nación Argentina desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015.

Actualmente es senadora nacional por la provincia de Buenos Aires con mandato 2017-2023,8​ electa a través del frente Unidad Ciudadana, e integra el bloque del Frente para la Victoria en la cámara alta que preside el senador por Neuquén Marcelo Jorge Fuentes.9

Jaime Bayly Letts (Lima, 19 de febrero de 1965) es un escritor, presentador y periodista peruano.

Su trayectoria televisiva comenzó en 1983, como entrevistador de celebridades y políticos, donde se le reconoció por un característico estilo irreverente e incisivo, ganó fama rápidamente por su corta edad y su posición en temas de la política peruana.1​ Bayly ha sido condecorado en tres ocasiones con el Premio Emmy regional, por su labor en diferentes televisiones norteamericanas. Se dio a conocer como escritor en 1994, publicando una serie de novelas de estilo hedonista y casi documental (con los que la crítica tiene una relación contradictoria). Dos de ellas han servido como base para películas internacionales.

Benicio Monserrate Rafael del Toro Sánchez (San Germán, 19 de febrero de 1967), más conocido como Benicio del Toro, es un actor y productor puertorriqueño nacionalizado español.1​

Ganó los premios Oscar, Globo de Oro, SAG, BAFTA y el premio al mejor actor en el Festival de Cannes. Es conocido por papeles como Fred Fenster en The Usual Suspects, Javier Rodríguez en Traffic, Jack «Jackie Boy» Rafferty en Sin City, Dr. Gonzo en Miedo y asco en Las Vegas, Franky Four Fingers en Snatch y Che Guevara en Che, el argentino, entre otros. Del Toro fue el tercer puertorriqueño en ganar un premio Óscar. Benicio fue el encargado de darle vida a DJ en Star Wars: The Last Jedi.

Eve Winifred Golinger, mejor conocida como Eva Golinger (Nueva York, 19 de febrero de 1973), es una abogada, escritora e investigadora estadounidense nacionalizada venezolana por matrimonio y jus sanguinis. En la actualidad está dedicada a la investigación sobre la que considera injerencia de Estados Unidos en Venezuela y otros países de Latinoamérica. Autora de El código Chávez (2005) y Bush vs. Chávez: la guerra de Washington contra Venezuela, sus libros han sido traducidos al inglés, francés, alemán e italiano.

