Mujer posiblemente curada de VIH con trasplantes de células madres

febrero 16, 2022

VIH. Una estadounidense se convirtió en la tercera persona y primera mujer posiblemente curada del VIH, después de haber sido sometida a un trasplante de células madre procedentes de un donante con resistencia natural al virus que causa el sida, un novedoso tratamiento que puede abrir opciones de cura a más gente. Así lo anunció durante una conferencia celebrada en Denver (Colorado, EE.UU.) el equipo de especialistas que la trató en Nueva York.

La mujer conocida como “Paciente New York” para mantener su anonimato, es de raza mixta, según explicaron, no ha tenido niveles detectables de VIH durante catorce meses a pesar de haber dejado el tratamiento con antirretrovirales, por lo que se considera que está libre del virus y se le dará por curada si no hay cambios, además de ser diagnosticada con leucemia.

El avance tecnológico aplicado a la ciencia de este tipo de cura, según científicos, al usarse sangre de un cordón umbilical no se necesita el mismo nivel de compatibilidad entre el donante y el receptor que se requiere en el caso de células adultas, lo que puede hacer que este tipo de tratamiento beneficie a más personas, de igual forma advierten que la cura del VIH a través de las células madres es limitado con las personas que sufren alguna enfermedad grave que justifique un procedimiento difícil y sea fatal para el paciente.

Asimismo, los doctores encargados de llevar a cabo el tratamiento fueron Marshal Glesby, Jingmei Hsu y Koen van Besien, pertenecientes a la unidad de investigación médica Weill Cornell.

Johannire Sinfonte/Pasante

Noticia al Día.