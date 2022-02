Morir le da sentido a la vida: Cuando alguien se va así de pronto

febrero 21, 2022 - 2:13 pm

Quizás muy poco has escuchado el termino de muerte súbita, esto se determina que es la muerte sospechosa donde existe la parada cardíaca que se produce inesperadamente y de forma repentina en personas que aparentemente gozan de un buen estado de salud, le puede suceder a cualquier persona, un bebe, a un deportista, adolescente, esto puede ocurrir sin previo aviso.

La mayoría de las muertes por paro cardíaco se dan en adultos mayores, especialmente en aquellos con enfermedad de las arterias coronarias. Sin embargo, el paro cardíaco es la principal causa de muerte en los deportistas jóvenes pero la incidencia no es clara y se estima que uno de cada 50.000 muertes súbitas por ataque cardíaco al año ocurre en deportistas jóvenes.

Así mismo, la muerte de un niño menor de un año, una autopsia no revela una causa explicable de la muerte, aunque según estudios médicos esto puede ocurrir bajo algunos factores como:

• Dormir boca abajo.

• Estar en un ambiente con humo de cigarrillo mientras están en el útero o después de nacer.

• Parto prematuro.

• Problemas con la capacidad del bebé para despertar (estimulación del sueño).

• Incapacidad del cuerpo del bebé para detectar acumulación de dióxido de carbono en la sangre.

De igual manera, en jóvenes sin padecer ninguna enfermedad puede tener este tipo de muerte por diversos efectos cardiacos, tomando en cuenta que pueden practicar algún deporte y de un momento a otro pueden fallecer, entre esos efectos existen:

• Miocardiopatía hipertrófica: En esta afección, que suele ser hereditaria, se engrosan las paredes del músculo cardíaco.

• Anomalías de la arteria coronaria: Algunas personas nacen con arterias del corazón que no se conectan de la manera normal.

• Síndrome de QT largo: Este trastorno hereditario del ritmo cardíaco puede provocar latidos del corazón rápidos y caóticos que, a menudo, causan desmayos.

Dado que la muerte súbita se produce en pacientes aparentemente sanos, es difícil su prevención. No obstante, existen algunos factores de riesgo que se asocian a la muerte súbita cardíaca.

Aunque para la metafísica y sus estudios, la muerte es el único destino seguro, es la única certeza, por no decir verdad, de la vida, sin la muerte el hombre no tendría un destino o un fin. La vida no tendría sentido si se la privara de la muerte, en este sentido, nuestros fines, límites y destinos le dan significado a nuestra vida. por lo tanto, nuestra libertad, no existiría sin la presencia de la muerte.

Johannire Sinfonte/Pasante

Noticia al Día.