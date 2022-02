Momento en que un sismo de magnitud 6.2 interrumpe una transmisión en directo (+Video)

febrero 13, 2022 - 8:47 pm

Un sismo de magnitud 6,2 se ha registrado la noche de este domingo en el pueblo de Sameba, situado al sur de Georgia, según el Centro de Vigilancia Sísmica de la Universidad Estatal de Ilia.

En un video, difundido en las redes sociales, se puede ver cómo el terremoto, que también se sintió en las ciudades de Tiflisi y Batumi, interrumpe una transmisión en directo de la televisión local.

Además, se detectaron sismos en Armenia y Azerbaiyán, países vecinos. Hasta el momento, las autoridades aún no han reportado daños personales ni materiales.

🇬🇪 — WATCH: A magnitude 5.4 Earthquake strikes in the village of Sameba, Georgia tonight. It was caught live on TV. pic.twitter.com/0nTqWWuSN4

— Belaaz News (@TheBelaaz) February 13, 2022