Milagro en plena guerra: Madre ucraniana da a luz en un refugio en Kiev

febrero 26, 2022 - 5:31 pm

En un panorama cubierto por la tragedia en Ucrania, fuentes locales reportaron el nacimiento de una bebé dentro de un campo de refugiados improvisado en una estación del metro de Kiev, la ciudad capital ucraniana que por estas horas se encuentra rodeada por las tropas de Vladimir Putin.

De acuerdo a las primeras informaciones, una joven de 23 años fue quien dio a luz a la pequeña Mia ayer por la noche, a pesar del contexto adverso por los enfrentamientos armados que se vienen sucediendo desde hace tres días en territorio ucraniano.

Hanna Hopko, ex diputada ucraniana y actual presidenta de la Conferencia Democracia en Acción, se encargó de viralizar la historia a través de una publicación en su cuenta de Twitter «Mia nació en un refugio esta noche en un ambiente estresante: bombardeo de Kiev. Su mamá está feliz después de este desafiante parto. Cuando Putin mata a los ucranianos, llamamos a las madres de Rusia y Bielorrusia para protestar contra la guerra de Rusia en Ucrania. ¡Defendamos vidas y humanidad!».

Una oficial, identificada como Mykola Shlapak, dijo que ayudaron a la mujer a dar a luz a la niña y llamó a una ambulancia que trasladó a ambas a un hospital, donde ambos permanecen en buen estado, según consigna el Daily Mail.

🇺🇦 Mia was born in shelter this night in stressful environment- bombing of Kyiv. Her mom is happy after this challenging birth giving. When Putin kills Ukrainians we call mothers of Russia and Belarus to protest against Russia war in Ukraine . We defend lives and humanity ! pic.twitter.com/qsBDcfc1Q9

— Hanna Hopko (@HopkoHanna) February 25, 2022