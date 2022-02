«Mi villano favorito 4» llegará a los cines en 2024

febrero 26, 2022 - 4:00 pm

Gru y los minions estarán de vuelta en una nueva aventura en la pantalla grande. Mi villano favorito 4 (Despicable Me 4) se lanzará en 2024 y marcará el regreso de la narrativa original que se vio por primera vez hace más de una década. La tercera entrega de la saga, estrenada en 2017, fue la última película que vimos de este universo y, siete años más tarde, finalmente se proyectará otra secuela. Paralelamente, Minions: nace un villano –segunda parte de la precuela– tendrá su lanzamiento este año.

Universal Pictures y el estudio de animación Illumination han confirmado que la cuarta cinta de Mi villano favorito se podrá ver desde el 3 de julio de 2024 en Estados Unidos y se espera que llegue el 2 de julio a Latinoamérica.

Steve Carell, Kristen Wiig, Pierre Coffin, Miranda Cosgrove y Steve Coogan volverán a prestar sus voces a los recordados personajes animados bajo la dirección de Chris Renaud, la mente maestra detrás de estos filmes, y Patrick Delage, con quien trabajó antes en La vida secreta de tus mascotas. El guion estará a cargo de Mike White (The White Lotus y Escuela de rock), y Chris Meledandri, fundador de Illumination, tiene crédito como productor del proyecto.

La secuela de Minions llegará este 2022

Originalmente, Minions: nace un villano (Minions: The Rise of Gru) iba a proyectarse en cines en julio de 2020, pero la pandemia de COVID-19 provocó que este título enfrentara un largo retraso en su producción. Kyle Balda y Brad Abelson dirigen esta nueva precuela que se centrará en la década de los 70, cuando Felonius Gru solo es un niño de 12 años y tiene una vida normal como cualquier chico de los suburbios. No obstante, desde esa edad, sentirá una profunda admiración hacia los villanos como el grupo llamado Vicious 6, y diseñará un plan para ser aceptado en el equipo.

Steve Carell, Pierre Coffin, Taraji P. Henson, Michelle Yeoh, Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless, Dolph Lundgren, Danny Trejo, Russell Brand, Julie Andrews, Alan Arkin, J.K. Simmons, Kristen Wiig y Michael Keaton integran el elenco principal. La fecha de estreno, fijada en el calendario oficial de Universal Pictures, es el próximo 30 de julio.

