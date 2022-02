Mejor amigo de Drayke llora su muerte: Padres le compraron un oso para que sintiera su compañía

febrero 16, 2022 - 4:56 pm

Triste: Así se encuentra el mejor amigo de Drayke, luego de que conociera sobre su dolorosa partida.

Kam Man, era el mejor amigo de Drayke Hardman, el niño de 12 años que decidió quitarse la vida tras el continuo acoso y agresiones que le hacía un compañero de colegio.

Ante el desgarrador suceso, la madre del pequeño tuvo que decirle la noticia. «Tuve que sentar a mi hijo de seis años y decirle que su mejor amigo tenía que ir al cielo y que no lo volvería a ver», desde entonces el pequeño Kam no ha dejado de llorar, pues Drayke no solo era su gran amigo, era como un hermano mayor.

La tristeza que empañó al niño, Kam, conllevó a que sus padres le compraran un oso al que le colocaron una camisa y calcetines de Drayke para que pudiera sentir su compañía.

