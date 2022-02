Mariangel Ruiz confiesa que padece una rara condición en los ojos (+detalles)

febrero 23, 2022 - 3:10 pm

La presentadora y actriz Mariángel Ruiz tomó su cuenta de Instagram para relatar la razón por la que ha estado alejada de sus redes sociales, por lo que relató que padece de una extraña condición en los ojos.

A través de las historias de Instagram se dirigió a sus seguidores para decirles que, desde hace al menos unos seis meses, ha presentado dificultades para mantener los ojos abiertos, una condición que no solo afecta su visión sino también el desempeño de su trabajo.

«Hoy lo hablo porque ya siento que estoy mejorando, pero hace varios meses comencé a tener dificultades para tener los ojos abiertos. No es una broma y no me refiero a que estaba dormida. Sino que fui desarrollando unos síntomas que me hacían muy difícil mantener los párpados abiertos» indicó.

Aseguró que comenzó con «una sensibilidad a la luz muy fuerte» que luego se derivó en «resequedad y espasmos».

Ruiz mencionó que le dieron tres diagnósticos «el primero fue ojo seco evaporativo, seguido por blefaroespasmos esenciales y en terapia trastorno conversivo». Describió que es una tensión muscular muy fuerte y los párpados se contraen que incluso si ella intenta abrirlos con la mano, se le dificulta.

Asimismo señaló que ha estado bajo tratamiento oftalmológico y psicoterapéutico por lo que aseguró que ya está y se siente bien.

Destacó que no hay una razón clara de por qué le pasa esto, pero indica que está muy relacionado con situaciones de ansiedad.

