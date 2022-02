Maracucho colao en el Tepuy (Javier Sánchez)

febrero 11, 2022 - 1:16 pm

Joaquín, un parroquiano de El Saladillo que está acostumbrado a colarse en las fiestas, es decir, disfruta de las mismas sin ser invitado y dicen en el barrio que es un lince para meterse a cualquier festín desde cumpleaños, matrimonios, bautizos hasta graduaciones y fin de año, contó que en estos días tuvo un sueño del cual despertó sobresaltado según nos contó, y fue que un amigo lo invitó para un evento en Caracas y allá conoció unos panas que están conectados con el chavismo, enchufados con gente del gobierno que son adinerados y le hablaron de una «fiesta extraña» que organizaban para celebrar el cumpleaños de un reconocido empresario que estaba preparando gente de la alta sociedad con mucho dinero, una fiesta en dónde no todo el mundo podía ir, ni siquiera a asomarse por la ventana como hacen los vecinos de Santa Lucía cuando hay un pleito, porque era por todo lo alto, a cielo abierto, allá arriba en la cima del país y del mundo, en un Tepuy.

En el sueño no entendía nada pero dije: “esto no me lo pierdo yo, si siempre me he colao esta no la voy a pelar, vais a ver».

Rodrigo preguntó a su amigo Jorge los detalles del bonche y le pidió el sitio, transporte, como debía ir vestido y lo que significaba para él una fiesta de éste tipo en un lugar desconocido, o sea, nada que ver con un enlosao en Santa Lucía un 24 de diciembre.

Cuando llegó el día y todos los invitados, la mayoría empresarios y mujeres de la alta sociedad de Caracas se trasladaron en vehículos lujosos hasta el aeropuerto, el «colao» ya estaba escondido detrás de los modernos helicópteros que servirían de transporte. Comenzaron a abordar y logró meterse entre los faldetones de varias invitadas ocupando un puesto de la aeronave.

Allá arriba en el Tepuy, Joaquín empezó a rezar a la Chinita al ver lo lejos y alto que el helicóptero cogía vuelo. Se sentía arrepentido de haberse colado. ¡Quién me manda a mi noj.. quien me manda repetía y lo peor es que ni papel sanitario traje!. ¡Qué de bolas tengo yo! se quejaba escondido, pero cuando aterrizaron y vio la belleza a la que habían llegado cambió de parecer. «Cooo…. esto es el fin del mundo, si lo ve Neguito no lo pela pa hacerle una gaita. Esto es un paraíso”, dijo.

Sinceramente aquí nacieron los ángeles, de ahí el capricho de éste tipo de celebrar su cumpleaños aquí, dónde hay que caminar en puntitas para no pisar el bello verdor, ni tropezar y dañar las orquídeas que parecen dibujadas, únicas en el mundo, y que los toldos que están colocando para el fiestón contaminan la pureza que se siente, consideró al momento.

Cuando el ambiente cogió calor y todos estaban de traje y las mujeres de vestido largo, zapatos con tacón que se enterraban que aquellas arenas movedizas y se tambaleaban con copas de champán en la mano, Rodrigo cuenta que a más de uno vio orinar detrás de las maticas que florecían y otros sentados en improvisados baños haciendo sus necesidades en baldes. La mayoría que masticaba chicle, lanzaba a cada momento las gomas y una que otra servilletas no eran recogidas en los sitios que se habían dispuesto.

Ya cuando el licor estaba haciendo más efecto, una que otra invitada se quitaba los zapatos y los lanzaba al vacío como un recuerdo de que estuvo ahí y no faltó una parejita que aprovechara el momento en la madrugada para meterse en la carpa que le habían dispuesto para hacer el amor y decir después que nadie lo ha hecho en un lugar más alto que ellos.

Las flores más hermosas que existen en la naturaleza eran fotografiadas con sus teléfonos por los invitados así como todo el ambiente que los rodeaba a dónde no volverán más nunca. Algunas damas hablaban del jardín en su casa y decían que se llevarían un «palito» o ramita de algunas de las hermosas plantas que existían para ver si les «pegaba» y plantarlas en su jardín.

‌En el sueño me veía que no salía de mi asombro de lo que estaba viendo y me preguntaba una y otra vez si el descorche incluiría alguna cervecita o roncitos, pero no me atrevía a decirle al barman de etiqueta, quien servía sólo tragos de champán durante toda la noche hasta el otro día y no estaba acostumbrado a beber el fino trago.

«Les juro que añoraba unos tequeñitos o unas empanaditas de El Saladillo y en la caída de la tarde, un mondongo para el frío que hacía pero me tuve que conformar con un consomé que sirvieron que hasta maluco estaba»

Para Rodrigo, la fiesta no fue más que un capricho de un empresario enchufado de la revolución Bolivariana, íntimo amigo del zar de la belleza Osmel Sousa (principal invitado) que lo que buscaba era impresionar o tal vez un récord Guinness, o simplemente ser diferente entre los demás en este país.

«Fue uno de los bonches más aburridos a los que he asistido. Sentí rabia y tristeza de ver cómo en este país de dos caras, cualquiera es capaz de llegar a hacer cosas por muy prohibido que sea, siempre y cuando tenga un contacto gubernamental y se rinda a sus pies.

La música muy parecida a la que se coloca en los templos los días santos, no permitían dar un pie en aquel lugar protegido por el Decreto Nacional que le otorga rango de Parque Nacional ó Monumento Natural, un ecosistema único en el mundo, Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad decretado por la Unesco que estaba siendo invadido, alterado, ensuciado.

Me imagine de pronto a toda esa gente embriagada bailando al ritmo de Argenis Carruyo, del Pollo Brito, o con gaitas de Neguito Borjas, Guacos, o con salsa de Óscar D’León, pero conociendo a mi gente, seguro que si los invitaban, no hubieran ido por respeto a la naturaleza y lo nuestro, ni ofreciéndoles todo el dinero del mundo.

«Yo me preguntaba una y otra vez en aquel sueño el precio de semejante sarao allá arriba, aunque los invitados comentaban entre si que podían preparar otro agasajo al pie del Salto Angel, que no debería salir tan caro si se tomaba en cuenta que para la del Tepuy los helicópteros fueron alquilados a dos mil dólares la hora y fueron diez.

‌Al día siguiente de la celebración fuí uno de los primeros en abordar y cuando despegó el helicóptero, vi desde arriba los toldos, los tobos de baños improvisados repletos de orine y heces, algunos trozos de carpa dañados por el viento y demás restos de la fiesta y recordé como quedan los frentes de las casas de mi barrio cuando terminan los festejos. No me vuelvo a colar en una fiesta como esta. Es una corrupción de altura, y los que participaron de la misma, son tan iguales a quienes armaron ese bonchon con dinero del pueblo, ese que pasa hambre, que escarba en los pipotes de basura y el que espera un miserable bono del gobierno para comprar uno o dos productos de la cesta básica, aceptando esa invitación. Yo no cuento porque era un colao y lo que me da es lástima ver cómo se me va la Patria por esos caminos. Si hacen la fiesta en el Salto Angel voy a pedir un deseo. Ahí me desperté.

Javier Sánchez/11-1-2022/