Madre se aferró a una reja para suplicar que le vendieran una entrada de Bad Bunny para su hijo (video)

febrero 14, 2022 - 1:49 pm

Desde que el cantante Bad Bunny anunció su gira World’s Hottest Tour, que será presentada en varios estadios del continente americano, sus fanáticos han hecho hasta lo imposible por conseguir una entrada.

De hecho, en países como México, Perú, Argentina y hasta Colombia las boletas se vendieron en tiempo récord. Esto provocó que el artista de música urbana abriera más fechas en otras ciudades para quienes no lograron conseguir una entrada en las jornadas iniciales.

En Colombia, por ejemplo, el cantante solo iba a visitar Medellín, pero la presión de varios fanáticos hizo que Bogotá fuera incluida dentro de la gira.

Así ocurrió con Monterrey, México, donde algunos de sus fans hicieron que se abriera una nueva fecha para el próximo 4 de diciembre. Sin embargo, las boletas para el evento no serían fáciles de conseguir y una mujer fue el claro ejemplo de ello.

De acuerdo con un video divulgado en redes sociales, una madre llamó la atención de los presentes en la Arena Monterrey luego de que decidiera subirse a una reja para exigirles a los policías que la dejen pasar para hacerse con una entrada. Según se aprecia en las imágenes, la mujer suplicó para que le vendieran un boleto para su hijo que tiene diabetes.

“No te estoy pidiendo que me lo regales, solamente déjame pasar para comprar uno”, les dijo a los uniformados. No obstante, estos le solicitaron bajarse de donde estaba pero ella les respondió airadamente: “No me voy a bajar”.

Pero allí no quedó todo, pues varias personas que estaban en la fila apoyaron a la señora denunciando que los reevendedores estaban haciendo de las suyas.

“¿No vieron el Tsuru [vehículo Nissan] de los revendedores? ¡Los protegían!”, dijo un hombre. “Me ofrecían boletos en frente de los policías y ustedes no hacen nada”, añadió la mujer.

De acuerdo con los precios revelados por Ocesa y Ticketmaster, los precios de las entradas van desde los 504 pesos mexicanos (unos 96.000 pesos colombianos) hasta los 8.450 pesos mexicanos (más de 1.600.000) dependiendo la zona que se elija.

▶ “No me voy a bajar”. La fiebre por Bad Bunny ha sido llevada a otros límites: Una mujer hizo huelga afuera de la Arena Monterrey con tal de conseguir un boleto para su hijo. ¿Tú conseguiste boleto? https://t.co/3ppl43yMfu 🎥 Alberto Santos pic.twitter.com/X86YvJ4jaG — @telediariomty (@telediariomty) February 10, 2022

Pulzo