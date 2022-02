Luis Vicente León: «El BCV intenta de alguna manera revivir el bolívar»

febrero 7, 2022 - 11:40 am

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló que no hay forma de regresar al bolívar si no se recupera la confianza, y eso no se gana con el impuesto a las divisas.

Asimismo, indicó en el programa «Shirley Radio«, transmitido por el Circuito Onda La Superestación, que es evidente que el Banco Central de Venezuela (BCV) busca un mecanismo para garantizar la permanencia del bolívar.

El proceso de dolarización en venezuela lo hizo la economía por su cuenta y éste tiene muchos elementos positivos para el país.

Dijo que es «imposible un proceso de dolarización normal» porque tendrían que tener un acuerdo con la Reserva Federal Americana y tanto el Gobierno venezolano como el BCV están sancionados.

Reiteró que el proceso de dolarización en Venezuela es fáctico y éste permitió que la economía nacional soltara sus amarres, así como también que el mercado reaccionara.

«El BCV intenta revivir el bolívar, busca mecanismos para promocionar que la gente continue utilizando esta moneda en vez del dólar, y el impuesto de alguna manera lo que hace es tratar de encarecer las operaciones en esa moneda», explicó.

Lo que podría lograr el Gobierno es incrementar la recaudación fiscal por la operación de dólares y por otro lado, mientras más alto sea ese impuesto, lo que podría ocurrir «es que se haga más negro la operación en dólares, o sea, que se pague más en efectivo, que se hagan operaciones fuera de las transacciones formales».

Aprobada en la AN

La Asamblea Nacional (AN) aprobó en segunda discusión, durante la sesión ordinaria de este jueves, la reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.

La iniciativa fue presentada por por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional y, según los diputados, la finalidad es que las operaciones en divisas paguen un impuesto similar o superior al que cancelan los débitos en bolívares.

Los cambios hechos a la normatima legal procuran «un mayor incentivo y confianza» en el uso de la moneda venezolana, por lo que está abierta la posibilidad de incrementar la alícuota para las transacciones no convencionales con moneda extranjera y criptomonedas.

También, está previsto que los cambios hechos a la ley entren en vigencia dentro de 30 días continuos cuando la normativa sea publicada en la Gaceta Oficial de la nación.

Tras ser aprobada en el Parlamento, la ley será remitida al Ejecutivo Nacional para ser revisada y posteriormente promulgada.

