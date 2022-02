Luis Díaz debuto en la victoria 3-1 del Liverpool ante el Cardiff FC por la FA Cup

febrero 6, 2022 - 10:44 am

Pese a no poder contar con Sadio Mané y Mohamed Salah, que se enfrentan este domingo en la final de la Copa de África, el Liverpool se clasificó con comodidad a octavos de la Copa de Inglaterra al dominar 3-1 al Cardiff (segunda división).

Booking our place in the #EmiratesFACup fifth round 🙌🔴 pic.twitter.com/TbtthFuurq

— Liverpool FC (@LFC) February 6, 2022