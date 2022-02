Luego de la conversión de Farruko al evangelio, muchos se preguntan ¿perdió o ganó más seguidores?

febrero 14, 2022 - 12:36 pm

Tras llevar una vida de extravagancias, excesos, drogas, arrestos, polémicas con colegas y separaciones amorosas, el cantante Farruko anunció que se convirtió al evangelio

Noticia que sorprendió y levantó controversias en las redes sociales. El reguetonero que cerró 2021 siendo el número uno en las listas gracias a la gran acogida que tuvo la canción ´Pepas´, himno de la fiesta y del verano, decidió dar un mensaje diferente e incluso disculparse por varias de sus letras.

El cantante puertorriqueño de música urbana Farruko pidió perdón por las letras de algunas de sus canciones y proclamó su conversión religiosa, durante una sorprendente predicación en un concierto que despertó el sábado controversia en redes sociales.

«Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones […] No me siento orgulloso de eso», dijo el artista durante su actuación anoche en el FTX Arena de Miami, que muchos internautas compararon hoy con «una misa».

Durante un concierto en Miami, el cantante se opuso a interpretar la canción electrónica y en vez de poner a gritar a sus fanáticos con más éxitos suyos, cambió el discurso y aseguró que ese Farruko ya no estaba, según reseñó Semana.

El artista empezó diciendo que desde el inicio de su carrera siempre se sentó a escribir sus canciones con el único sueño de sacar a su familia adelante y ser la estrella que quería. “Hoy en día te puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año, el año pasado gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos”, aseguró.

Dijo que para él no era fácil pararse en un escenario después de todo lo que había pasado en su vida pero “hoy en día puedo decir que Dios está bregando conmigo, hoy puedo decir que no importa lo que pase en tu vida, así te derrumbas y te rompas, Dios te ama así tal y como eres”.

Durante el concierto, sonó su famosa canción ‘Pepas’ (2021), que habla del consumo de drogas para disfrutar de la noche en las discotecas, pero Farruko no cantó la letra.

» Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón», afirmó, según el video difundido por el empresario musical José ‘Pompi’ Vallejo, de Mr&Mrs Entertainment.

El artista de temas como: La tóxica, Delincuente, Pepas, El incomprendido, y Loco enamorado también hizo comentarios como que «todos somos pecadores, lo dice la Biblia» o que «Dios es bueno», al tiempo que confirmó su conversión religiosa. «Hoy día puedo decir que Dios está bregando conmigo», subrayó.

Criticas fuertes de sus seguidores

Según comentarios en redes sociales, algunos de los asistentes al concierto se fueron durante esta predicación, mientras que otros expresaron en esta jornada sus críticas. «Iba a vacilar en un concierto de reggaetón y recibí un sermón. $250 para ir a misa del pastor Farruko», escribió uno de los espectadores en su cuenta de Twitter. Otro internauta comentó al respecto: «Lo único bueno de este concierto de Farruko fue que no tengo que ir a la iglesia el domingo».

Telemundo/ Revista Semana/Noticia al Día