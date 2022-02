Los sueños se hacen realidad: Ella es Andrea Ferrero, la guitarrista venezolana que tiene como jefe a Adam Sandler

febrero 25, 2022 - 11:41 am

Los sueños si se pueden hacer realidad; muchos afirman que la responsabilidad, inspiración, determinación, madurez, trabajo duro, entre otras cosas, son las claves para poder alcanzar tus metas. Ese es el ejemplo que dio la joven guitarrista venezolana Andrea Ferrero, quien a pesar de las dificultades y una gran travesía, alcanzó su objetivo, vivir de la música. Y no solo eso, su jefe es nada más y nada menos que el famoso actor Adam Sandler.

La venezolana, oriunda de Caracas, compartió su historia en sus redes sociales y contó cómo llegó a trabajar en la música junto al famoso actor de Hollywood. «Estoy escribiendo esto desde Los Angeles, CA. Pensar que hace unos años me encontraba en mi cuarto en Caracas viendo sus películas… ¿Me creen si les digo que el que me acompaña en la foto es mi jefe?», escribió Ferrero en una publicación en su cuenta de Twitter junto con una foto donde se le ve con el actor.

Ferrero señaló que luego de emigrar de Venezuela, obtener una beca en el Berklee College of Music en Boston, en Estados Unidos, y pasar por una serie de obstáculos, logró hacer una pasantía en la compañía Happy Madison Productions, cuyo fundador es Adam Sandler.

«En una de esas cosas del destino, en uno de esos veranos en Boston, conocí a una persona que sin duda cambió mi vida: Adam Sandler. Él estaba con su equipo grabando su película «Hubie Halloween» en un pueblo llamado Salem a media hora de Boston», contó.

«Trabajé con los editores y supervisores de música para sus películas. ¡Esto era muy loco! Por momentos pensaba que era un sueño (…) Adam siempre ha amado la música, le encanta tocar guitarra por lo que conectamos rápidamente. Luego de eso siempre seguimos en contacto. Yo le mandaba videos míos tocando y él me daba su opinión o me pedía que le mostrara como tocar algunas cosas», narró.

«Luego de esa pasantía, volví a Berklee, terminé mi carrera y me mudé a Los Ángeles para trabajar oficialmente en Netflix y en Happy Madison Productions», agregó.

Ferrero explica que hoy en día forma parte de todo el proceso musical en las películas de compañía Happy Madison Productions, desde trabajar con los editores de música hasta trabajar con los supervisores.

A continuación, toda la trayectoria de Andrea contada mediante una publicación en su cuenta de Twitter:

Desde los 10 años me enamoré de la guitarra y vivir de la música en esas condiciones era casi imposible.

Me tocó ser fuerte y seguir solita mi camino.

Irme de Venezuela no fue fácil, despedirse de la familia y amigos sin saber cuando los podrás volver a ver es una sensación horrible.

Y así llegué a Boston, gracias al apoyo de muchos y de no haberme dado por vencida. Pasé más de 3 años en esa ciudad, viví experiencias increíbles que me cambiaron la vida, por ejemplo tomar clases de guitarra con uno de mis ídolos: Tomo Fujita. (Ex-Profesor de John Mayer)

Mi familia y amigos siempre estuvieron apoyándome. Por lo que me di cuenta que en realidad eso es lo que importa en la vida

Otra de las cosas no tan buenas fue la tragedia de perderlo todo en el incendio del edificio en donde vivía

Luego de eso siempre seguimos en contacto. Yo le mandaba videos mios tocando y él me daba su opinión o me pedía que le mostrara como tocar algunas cosas

Conocí a tanta gente y compositores que toda la vida he admirado. Uno de ellos: Rupert Gregson Williams, compositor de “Mujer Maravilla”, “Aquaman”, y de casi todas las películas de Adam Sandler como: “Ese es mi hijo”, “Click” “Son como niños”, “Jack and Jill” etc.

