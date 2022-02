Los nuevos requisitos para entrar a España desde Venezuela

febrero 1, 2022 - 10:13 pm

Como un “alivio” califican los venezolanos que se hayan reactivado los vuelos regulares entre la nación suramericana y España, luego de casi dos años suspendidos.

“Ya habían tardado muchísimo en reanudar los vuelos”, comentó a la Voz de América el joven Andrés Medina, quien estaba acompañando a su padre a un trámite en el consulado español en Caracas.

Medina dijo que, debido a las restricciones, tuvo que postergar un viaje que tenía programado desde mayo de 2020 para ver a familiares en España.

Europa fue uno de los primeros destinos cuyos vuelos fueron cancelados en marzo de 2020 por el Gobierno venezolano, como medida de prevención ante el coronavirus.

Aunque desde noviembre, las autoridades venezolanas han permitido paulatinamente las actividades comerciales aéreas, abriendo distintas rutas, hasta el momento la única puerta de los venezolanos hacia Europa era a través de Turquía.

Medina dijo que decidió no tomar otra ruta pues ya tenía un pasaje directo. De momento, todavía no ha tenido información luego de la reanudación de los vuelos, pero desde la agencia de viaje le han dicho que la aerolínea respondería.

El joven asegura que la reanudación de estos vuelos “para los venezolanos aquí en el país, es un alivio, porque muchos de aquí tenemos familiares afuera (…) [y España] es uno de los destinos en el que nos abren las puertas, [que] no nos han cerrado las puertas todavía”.

Ya no hace falta llegar primero a Turquía

El pasado 24 de enero España se unió a los otros siete destinos autorizados por Venezuela, después que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendara a las naciones levantar sus restricciones de viaje relacionadas con el covid-19 por considerar que éstas “podrían exacerbar el estrés económico y social relacionado con la pandemia”.

Pero para algunos en la nación suramericana, la reactivación de los vuelos entre ambos países llega un tanto tarde.

Es el caso de María Gabriela Reyes, su esposo e hija de cuatro años, quienes tienen boletos desde finales del año pasado para visitar a amigos cercanos en España, haciendo escala en Turquía.

“Teníamos siete años sin salir del país, se nos presentó la oportunidad, y por tener grandes amigos en España, pues compramos la ruta para España saliendo desde Caracas a Turquía”, explicó esta comunicadora social a la Voz de América.

Al residir en Maracaibo, capital del estado occidental de Zulia, ella y su familia tienen que trasladarse primero a la capital venezolana para agarrar el vuelo de unas 12 horas hacia Turquía y posteriormente el avión que los llevará a España.

“Vamos a estar dos días viajando para un vuelo que pudo haber sido directo; entiendo que de ocho o nueve horas”, afirmó Reyes.

Esta venezolana admite que, tras abrirse España como destino, “al principio te da un poco de frustración, porque son como 200 o 300 dólares menos” en los boletos que lo que costaba con escala en Turquía.

“Por otro lado, después de que lo tiene comprado desde hace tanto tiempo, es preferible no pensar tanto en lo que pudiste haber hecho que no fue, porque la verdad es que en este país, uno no se puede planificar”, afirmó.

Prevén cinco vuelos semanales entre Venezuela y Europa

El Mayor General Juan Teixeira, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) de Venezuela, dijo en una entrevista la semana pasada con el canal oficial VTV, que desde los últimos meses de 2021 se estaban realizando algunos vuelos especiales con las aerolíneas españolas Air Europa, Iberia, Plus Ultra y la venezolana Conviasa.

Tras la reactivación de la ruta, Teixeira explicó que iban a tener “cinco vuelos semanales a Europa”, inicialmente desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, a las afueras de la capital venezolana.

“Esta es una medida que demuestra que hemos ido de menos a más, que el protocolo de bioseguridad que se viene aplicando en el sector aéreo ha dado resultado”, afirmó el presidente del Inac.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (Alav), Humberto Figuera, afirmó en entrevista con la emisora nacional Unión Radio que “es una bendición que podamos viajar directo a España sin tener que hacer malabarismos”.

Entre tanto, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) confirmó a la VOA que esta semana están previstos “cinco vuelos entre Venezuela y España: 3 salidas y 2 llegadas, todas ellas desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas”.

El primero de estos vuelos, agregaron, estaría programado para el martes 1 de febrero.

España: principal destino de los venezolanos

Los venezolanos que emigran a Europa suelen escoger España como lugar de residencia debido a los lazos históricos y culturales que unen a ambas naciones.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el país europeo hay cerca de 200.000 venezolanos, una cifra que no deja de crecer cada año.

Respecto al tráfico aéreo, en 2019 viajaban un total de 300.588 pasajeros desde Venezuela a España, según datos proporcionados por Aena.

Tras la pandemia, las cifras bajaron considerablemente. En 2020 llegaron a España 60.893 pasajeros procedentes del país caribeño y en 2021 arribaron 17.365 personas.

La nueva normativa

Tal y como indica el consulado de España en Caracas, a partir del 1 de febrero los que quieran viajar a España deberán seguir la normativa siguiente:

Los turistas (viajeros no esenciales) solo podrán viajar si están vacunados con una vacuna homologada por la OMS o la EMA y, transcurridos 270 días después de la segunda dosis, deben recibir una dosis de refuerzo.

✈Normativa sanitaria de acceso a 🇪🇦 desde 🇻🇪 Tras las últimas modificaciones, hemos preparado un nuevo HILO para resumirte las normas principales. Por favor, léelo completo antes de plantear una consulta👇 Las normas completas están en nuestra web👉 https://t.co/y1WiLgeIM8 pic.twitter.com/fRCYcuGdcI — Consulado España Caracas (@ConsEspCaracas) February 1, 2022