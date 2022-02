Llegó el polvo de Sahara a Venezuela: lo que debes hacer según expertos

febrero 15, 2022 - 4:03 pm

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología señaló que el polvo del Sahara llegó a Venezuela y se mantendrá su efecto durante algunos días en el país, especialmente en la zona nororiental.

Sobre esto, el alergólogo Oscar Aldrey explicó las consecuencias que puede tener sobre la población y también ofreció algunas recomendaciones para hacer frente a este polvo.

«Si el paciente no está controlado por supuesto esto va a ser un fenómeno que va a exacerbar sus cuadros alérgicos, pero si está controlado farmacológicamente no va a pasar nada».

«En 2021 también tuvimos esta alarma y no fue tan severa. En promedio esto pasa cada cinco años».

«El gran problema de este polvo es que contiene virus, bacterias y ácaros, por lo que puede llegar a inducir procesos gripales que podría confundirse con covid-19».

«En Venezuela la concentración de este polvo del Sahara nunca ha sido tan fuerte. Quizá en zonas de Cumaná o Margarita es probable que haya mayor concentración».

«Sugiero no quitar el tapabocas ni siquiera en sitios al aire libre, y dentro de las casas no barrer, pasar trapos húmedos. No limpiar con trapos secos porque eso va a aumentar la exposición al ácaro».

Polvo del Sahara y la OMS

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que los ciudadanos deben resguardarse en sus hogares cuando haya concentración del polvo. Los adultos mayores, los niños y las embarazadas deben estar más prevenidos, señala El Nacional.

Recomienda, ante este tipo de eventos, el uso de mascarillas o tapabocas. Si las personas no tienen uno cerca, pueden usar un paño mojado entre la nariz y la boca.

Si se tiene sensación de cuerpos extraños en los ojos, la organización sugiere lavarse con abundante agua, potable, hervida o clorada. Antes de hacer este procedimiento deben tener las manos previamente lavadas.

Por último, se recomienda cubrir con agua los suelos de los hogares para que no queden partículas en el aire al momento de barrer, así como no dejar recipientes con agua destapados para que no sean contaminados.

La OMS indica que el polvo del Sahara contiene bacterias, mercurio, virus, hierro y pesticidas. Y que las personas que sufren de problemas respiratorios se ven no solo amenazadas por el covid-19, sino por esta polvareda, reseñó BBC Mundo en una nota.

#15Feb #INAMEHInforma Polvo del Sahara llegando progresivamente al Caribe, en concentraciones leves a moderadas; esto incluye para hoy, zonas de Nororiente, región Insular y el resto de la franja norte costera de Venezuela #FelizMartes pic.twitter.com/5wB8t66bFv — INAMEH (@INAMEH) February 15, 2022

Unión Radio