Legislador Justo Bermúdez: Vamos a crear el marco jurídico para alcanzar el desarrollo económico del Zulia

El presidente de la Comisión de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico del Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ), Justo Bermúdez, considera que en este período de gobierno se sentarán las bases para el reimpulso de la región.

En visita a Noticia al Día, el legislador Bermúdez aseveró que desde el CLEZ brindarán el marco jurídico para apalancar la gestión del Ejecutivo del Zulia. Desde la instancia que preside, donde le acompañan los diputados Iraida Villasmil y José Javier Barboza, se compromete a impulsar los planes para que la entidad brinde a los ciudadanos el bienestar que requieren.

“Son muchos los proyectos. Está el tema de la planificación del estado, para que gobierne quien gobierne, sea del color que sea, permita seguir los mismos objetivos y metas, que cuenten con el consenso de todos los zulianos. El Zulia tiene muchas potencialidades que podemos aprovechar y lo lograremos cuanto tengamos objetivos y metas comunes”, señaló.

Desde su óptica, el estado en el que quedaron las instituciones y la región, producto de la gestión anterior, no es impedimento. “En este momento el Poder Legislativo y el Gobierno Regional estamos hermanados y tenemos a favor que en nuestro estado no había gobierno, no existía una estructura de gobierno organizada, no había planes de desarrollo para la entidad y, hoy por hoy, tenemos la oportunidad de construir todo eso, para lograr un estado Zulia a través de la planificación asertiva, de una visión clara, podamos sacarlo hacia adelante. En medio de la destrucción, usaremos esas cenizas como una arcilla para moldear estado Zulia que todos queremos”.

Su experiencia como empresario, planificador y estratega, le confirma que, en los escenarios complejos como el actual, también es posible prosperar. “Los contextos adversos tienen vías de escape (…) a pesar todos los obstáculos, se puede avanzar aprovechando las potencialidades, las oportunidades que brinda la crisis”.

Concede que este periodo legislativo involucra retos complejos. “Tenemos un presupuesto reconducido y el gobernador Manuel Rosales debe trabajar con el presupuesto de 2021 y eso implica que tendremos que apoyarnos con créditos adicionales y en los proyectos que se gestionen a través del Consejo Federal de Gobierno”.

El diputado Justo Bermúdez recalca que el estado Zulia cuenta con las mayores reservas petroleras, entre otras riquezas. “Aún seguimos exportando camarones, cangrejas; a pesar de que tenemos que traer fertilizantes y semillas desde Colombia, seguimos sembrando. Tenemos dificultades en el tema de la seguridad y aún así contamos con bastantes cabezas de ganado y un sector empresarial productivo”.

Afirma que el Zulia es un ejemplo para el país. “Pese a tener una economía de guerra, los índices de inseguridad más altos del país y venir de 4 años de desgobierno, el Zulia es un estado que creyó en la democracia, que tiene seguridad jurídica y un gobernador que brinda tranquilidad a los ciudadanos. Eso se va a proyectar en desarrollo, en crecimiento y bienestar para la ciudadanía. En dos meses de gobierno, con pocos recursos, hemos demostrado que, con voluntad, ganas de hacer las cosas, con la autogestión de quienes viven en los municipios, que atienden los hospitales, ambulatorios y escuelas, vamos con la esperanza de salir adelante”.

Está seguro que el Consejo Legislativo del estado Zulia va a incidir en un cambio positivo para el Zulia. “Cumpliremos con nuestra función de defender lo que significa ser un ciudadano de nuestro estado, de nuestras ciudades y subregiones. Los vamos a representar en este camino hacia el progreso y bienestar”.

