Las copias y certificaciones de actas de nacimiento no requieren renovación: CNE

febrero 18, 2022 - 4:07 pm

La rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’Amelio, recordó a los ciudadanos que las copias y certificaciones de las actas de nacimiento asentadas en los libros del registro civil no tienen fecha de vencimiento, por lo que resaltó que no requieren renovación para su autenticidad.

“De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Registro Civil, las copias y certificaciones de las actas, debidamente asentadas en los libros del Registro Civil no tienen fecha de vencimiento, razón por la cual no se requerirá su renovación para efectos de su validez”, indicó la rectora en un comunicado que difundió a través de la red social Twitter.

No obstante, el documento aclara que solo deberá verificarse que las copias y certificaciones de las actas de nacimiento “sean legibles y no contengan enmiendas y/o tachaduras que dificulten su comprensión”.

