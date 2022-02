La inmoralidad en política (por Jairo Ramírez)

febrero 17, 2022 - 1:40 pm

Frecuentemente vemos como se ha vuelto normal -con normal nos referimos a cotidiano, común, lo que más se repite- que la clase política viva en la ostentosidad aún cuando los salarios del país no se han recuperado y los cargos que ellos ocupan no pueden darle ese nivel de ingreso, mucho menos ese nivel de vida que día a día demuestran tener, mientras que mucha población y hasta funcionarios públicos de bajo nivel viven del día a día.

Y digo que se ha vuelto normal ya que nadie se hace la pregunta públicamente, se ha dejado de cuestionar de dónde salen los recursos que ellos manejan, la mayoría de los periodistas que son la primera línea de la información tampoco lo cuestionan, ya que no es uno u otro, es la gran mayoría que tienen y muestran esta vida de la que estamos hablando sin tener la posibilidad que por un trabajo honesto y sincero puedan darsela.

Debemos sacar esta conducta de la normalidad, debemos como sociedad criticar y señalar a quien de la noche a la mañana o en cuestión de 4 años allá pasado de ser humilde a ser de la clase social más alta, cuando en política se refiere. Seguro estoy que si se quiere pertenecer a la clase más alta del país, la política no debe ser el medio para lograrlo.

Los cargos que se ocupan son representaciones de la gente y es a ella a la cual nos debemos, debemos como ciudadanos exigir vocación de servicio sincero y honesto, castigar severamente a quien toque el erario público para su beneficio personal y no conduzcan sus acciones al beneficio de la gente y de la población en general.

He escuchado y visto ya muchas veces como la política es la forma que muchos están buscando para escalar en la sociedad, y así muchos lo han demostrado, si no cambiamos ese patrón y votamos por políticos que demuestren alto grado de moralidad vamos a ir al acabose para luego no poder salir. No podemos seguir permitiendo que políticos que no rinden cuenta de lo que hacen, ni del dinero que manejan que es nuestro como ciudadanos de este país, tampoco de la infraestructura del estado de la que están a cargo sigan conduciendo los destinos del país que son los nuestros propios.

Necesitamos mucha moralidad y crítica sincera en la política, y mucho grado de ingenio y valor en los nuevos empresarios que requerimos para construir el país que nos vamos a merecer si hacemos las cosas bien.

“Son nuestras elecciones, las que muestran lo que somos mucho más que nuestras habilidades.”

–– Jairo Ramírez

Sígueme en instagram @jairoramirezu