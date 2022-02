La exitosa serie «Euphoria» de HBO Max tendrá una tercera temporada

febrero 4, 2022 - 6:01 pm

HBO dio a conocer en las redes sociales la noticia que esperaban los fans de Euphoria: la serie tendrá una tercera temporada. La producción, protagonizada por Zendaya, lanzó hace algunas semanas su segunda parte y velozmente se convirtió en un éxito en cuanto a visualizaciones y comentarios. No es extraño que haya sido renovada para una temporada más.

La confirmación se hizo de una manera bastante sencilla, y con un pequeñísimo video HBO revolucionó Twitter. “Euphoria ha sido renovada para la temporada tres” es el único texto de la publicación junto a un vídeo.

Según un informe de Variety, la producción de Sam Levinson duplicó la cantidad de visualizaciones en la segunda temporada —que apenas va a la mitad— con respecto a la inicial. En total, tuvo 13,1 millones de espectadores en su lanzamiento, y se mantuvo en cifras similares durante los siguientes capítulos.

El crecimiento es notable cuando se le compara con la primera entrega, que alcanzó un máximo de 6,6 millones con su debut en 2019. Eso justifica la contratación de la tercera, con una expectativa de crecimiento.

#EUPHORIA has been renewed for season 3. pic.twitter.com/vGnmps7OQC

— euphoria (@euphoriaHBO) February 4, 2022