La evidente molestia Yailin con Anuel en plena transmisión en vivo por los haters (video)

Yailin y Anuel. Aunque muchos han salido a apoyar la relación, se ha formado un ejército de detractores en su contra, y la influencer ya no puede ocultar más su incomodidad.

La relación entre Anuel y Yailin la más viral ha estado repleta de polémica desde el día uno, cuando comenzaron a rondar rumores de que los dos estaban pasando mucho tiempo juntos.

Un día de forma muy sorpresiva, los dos salieron al público a anunciar su relación. Cuatro días después, confirmaron que ya estaban comprometidos y en la actualidad ya se dicen marido y mujer. ¡No cabe duda que todo ha avanzado bastante rápido!

Sin embargo, muchas personas han estado en contra de su romance desde el inicio debido a que comenzó a rondar un rumor de que la relación comenzó como una infidelidad cuando Anuel aún estaba con Karol G.

Las publicaciones que la pareja suele hacer dan pie a cientos de comentarios negativos y críticas sobre todo contra Yailin.

Recientemente, la también cantante no pudo evitar molestarse con Anuel, esto durante una transmisión en vivo, ya que los comentarios de los espectadores se llenaron de odio y los emojis de vomito no se detuvieron. Yailin no pudo ocultar lo afectada que se sentía al ver tantos ataques en su contra.

